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19.05.2025, 18:44

В Казахстане обсуждают пересмотр минимальной зарплаты

Новости Казахстана 0 2 752

В Казахстане обсуждается возможность пересмотра минимальной заработной платы (МЗП). В 2025 году она составляет 85 тыс. тенге. Однако 15 мая текущего года в Мажилис был внесен законопроект о ратификации Конвенции № 131 Международной организации труда (МОТ), который может повлиять на рост МЗП, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: en.yna.co.kr
Фото: en.yna.co.kr

Законопроект о ратификации Конвенции 131

Министерство труда и социальной защиты населения разработало законопроект еще летом 2024 года. С 9 августа того же года документ был вынесен на публичное обсуждение на портале "Открытые НПА". Официально на рассмотрение Мажилиса законопроект поступил 15 мая 2025 года. В тексте документа говорится:

"Ратифицировать Конвенцию об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран (Конвенция 131), совершенную в Женеве 22 июня 1970 года".

Влияние Конвенции 131 на уровень МЗП

Несмотря на лаконичность документа, его последствия могут быть значительными. В соответствии с Конвенцией МОТ № 131, при определении минимальной заработной платы государства должны учитывать:

  • Потребности работников и их семей: учитывается общий уровень заработной платы, стоимость жизни, социальные пособия и уровень жизни других социальных групп.

  • Экономические соображения: оценивается уровень производительности труда, требования экономического развития и необходимость поддержания высокого уровня занятости.

Почему важно увеличение МЗП?

Повышение минимальной заработной платы не только обеспечивает базовую защиту для неквалифицированных работников, но и влияет на размер социальных выплат, таких как пособия и компенсации. Введение новых стандартов может оказать влияние на уровень жизни малообеспеченных категорий населения и общий социально-экономический фон страны.

Что ожидать казахстанцам?

Если законопроект будет одобрен, минимальная заработная плата в Казахстане может быть пересмотрена с учетом рекомендаций МОТ. Ожидается, что изменения будут отражены в ближайших бюджетных планах и социальных программах. Однако точные сроки и размер возможного повышения пока не разглашаются.

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