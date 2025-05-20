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19.05.2025, 19:06

Звезде ЧБД Нурлану Сабурову грозит выдворение в Казахстан

Новости Казахстана 0 719

Стендап-комик и звезда популярного шоу «Что было дальше?» Нурлан Сабуров оказался в центре скандала с нарушением миграционного законодательства России. По данным Telegram-канала 112, артист был задержан в аэропорту Шереметьево и может быть выдворен в Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Нурлан Алибекович Сабуров/VK
Фото: Нурлан Алибекович Сабуров/VK

Задержание в Шереметьево

Сабурова задержали при прохождении паспортного контроля в московском аэропорту Шереметьево. По информации источника, причиной задержания стало нарушение миграционных правил. В настоящее время комик находится в миграционном отделе в Подмосковье и ожидает встречи с адвокатом.

Возможные последствия

Если нарушение будет подтверждено, Сабурову грозит запрет на въезд в Россию сроком от 3 до 5 лет. Для комика, который активно выступает на российских площадках, это может обернуться значительными финансовыми потерями.

Финансовые успехи и недвижимость

Несмотря на юридические проблемы, Сабуров продолжает оставаться одним из самых востребованных комиков в России. В 2024 году он вошел в список Forbes, зарабатывая более $10 тысяч за одно выступление. Кроме того, артист владеет домом в Подмосковье и в последние годы пытается получить российское гражданство.

Ставки за выступления

По информации источников, Сабуров оценивает свое 25-минутное выступление в 2 миллиона рублей при оплате наличными и 2,2 миллиона рублей при безналичном расчете. Это делает его одним из самых высокооплачиваемых стендап-комиков на российской сцене.

 

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