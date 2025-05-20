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19.05.2025, 19:50

За срезанную сирень в Казахстане грозит штраф до 200 тысяч тенге — что нужно знать?

Новости Казахстана 0 1 330

Жительница Актобе выразила возмущение из-за действий прохожих, которые регулярно ломают сирень у ее дома. Как рассказала женщина в Instagram-аккаунте kamaelaksu, кустарник растет на огороженной и ухоженной территории уже много лет, но это не останавливает любителей весеннего аромата, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото: immunocap.ru
Фото: immunocap.ru

Недовольство жительницы Актобе

«У дома растет сирень, сколько себя помню. Но каждый год люди перелезают через забор и ломают наши ветки. Да не жалко, берите, но попросите и не топчитесь по территории», — поделилась она.

Юридические последствия: чем грозит срезанная сирень?

Юрист Алена Дуля напомнила, что действующее законодательство Казахстана предусматривает ответственность за незаконное повреждение растений. В частности, речь идет о статье 381-1 Кодекса РК об административных нарушениях.

Основные положения статьи:

  • За незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников на государственной земле предусмотрен штраф для физических лиц в размере 50 МРП (196 600 тенге).

  • В случае, если кустарник находится на частной территории, собственник вправе требовать возмещения ущерба, включая моральный вред, размер которого не ограничен.

«Если кустарник находится на частной земле, владелец может самостоятельно определить сумму ущерба, представив соответствующее заключение специалиста или обратившись в суд», — пояснила юрист.

Как защитить свою территорию?

Владелица кустарника из Актобе всерьез задумалась о том, чтобы установить предупредительную табличку о штрафах. Однако, по словам юристов, одного предупреждения может быть недостаточно.

Рекомендации:

  • Ограждение территории — важно обозначить границы участка.

  • Уведомление о запрете на срезку растений — установка табличек с предупреждением об ответственности за незаконные действия.

  • Фиксация нарушений — использование видеокамер или фотосъемки для документирования фактов повреждения растений.

Таким образом, срезанная сирень может обернуться для нарушителей крупным штрафом, а для владельцев — поводом для обращения в суд за компенсацией ущерба.

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