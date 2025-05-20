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19.05.2025, 21:37

«Самрук-Казына» могут закрыть: окончательное слово за правительством

Новости Казахстана 0 525

Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» может быть ликвидирован. Об этом заявил представитель Высшей аудиторской палаты (ВАП), подчеркнув, что окончательное решение остается за правительством, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: inbusiness.kz
Фото: inbusiness.kz

Проблемы, выявленные в ходе аудита

В 2024 году ВАП выявила системные недостатки в работе фонда «Самрук-Казына». По словам члена палаты Нурлана Нуржанова, аудиторы обнаружили ряд проблем и проинформировали о них правительство и Министерство финансов:

  • Основные причины возникновения нарушений;

  • Конкретные недостатки в управлении фондом;

  • Рекомендации по устранению выявленных проблем.

«Наши замечания были направлены в уполномоченные органы для внесения корректировок в их работу», — подчеркнул Нуржанов.

Проверка продолжается

Сейчас в отношении «Самрук-Казына» продолжается аудит. По информации ВАП, проверка осуществляется в рамках установленных норм, а её итоги планируется подвести летом 2025 года.

«После завершения проверки будут представлены конкретные выводы и рекомендации», — отметили в палате.

Масштаб нарушений в 2024 году

Ранее ВАП сообщала, что по итогам 2024 года было проведено 27 проверок, в результате которых были выявлены нарушения на 862 миллиарда тенге. Это на 65% больше, чем годом ранее. В 2023 году палата направила госорганам 37 рекомендаций, из которых к настоящему времени выполнены лишь 46%.

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