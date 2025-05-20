Взрыв из-за сигареты: казахстанец попал в реанимацию с ожогами 90% тела

В Петропавловске 30-летний мужчина оказался в реанимации с ожогами 90% тела после попытки заправить паяльную лампу бензином. Инцидент произошел, когда пострадавший переливал топливо из канистры, держа в руках зажженную сигарету. В результате воспламенения вспыхнула одежда мужчины, сообщает Lada.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Фото: depositphotos.com

Состояние пострадавшего

Пострадавший доставлен в реанимацию, минуя приемный покой.

По данным управления здравоохранения области, у пациента диагностированы ожоги пламенем 2–3А-Б степени.

Повреждены голова, туловище, конечности и дыхательные пути.

У пострадавшего также отмечен ожоговый шок II–III степени.

Мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние оценивается как крайне тяжелое и нестабильное.

Официальный комментарий

Представители пресс-службы управления здравоохранения сообщили, что мужчина получил серьезные травмы из-за неосторожного обращения с легковоспламеняющимися веществами при наличии открытого огня. Медики оказывают ему всю необходимую помощь, однако прогнозы остаются неблагоприятными.

Ранее в Петропавловске

Ранее в этом же городе произошел другой трагический случай: 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий Макиенко скончался после того, как в апреле упал и получил травмы при столкновении со школьницей.