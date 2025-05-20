18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
511.59
575.28
6.33
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.05.2025, 07:05

Взрыв из-за сигареты: казахстанец попал в реанимацию с ожогами 90% тела

Новости Казахстана 0 428

В Петропавловске 30-летний мужчина оказался в реанимации с ожогами 90% тела после попытки заправить паяльную лампу бензином. Инцидент произошел, когда пострадавший переливал топливо из канистры, держа в руках зажженную сигарету. В результате воспламенения вспыхнула одежда мужчины, сообщает Lada.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Состояние пострадавшего

  • Пострадавший доставлен в реанимацию, минуя приемный покой.

  • По данным управления здравоохранения области, у пациента диагностированы ожоги пламенем 2–3А-Б степени.

  • Повреждены голова, туловище, конечности и дыхательные пути.

  • У пострадавшего также отмечен ожоговый шок II–III степени.

  • Мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние оценивается как крайне тяжелое и нестабильное.

Официальный комментарий

Представители пресс-службы управления здравоохранения сообщили, что мужчина получил серьезные травмы из-за неосторожного обращения с легковоспламеняющимися веществами при наличии открытого огня. Медики оказывают ему всю необходимую помощь, однако прогнозы остаются неблагоприятными.

Ранее в Петропавловске

Ранее в этом же городе произошел другой трагический случай: 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий Макиенко скончался после того, как в апреле упал и получил травмы при столкновении со школьницей.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0

Последние комментарии

< >
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Имярек → На кол посадить, ублюдка
В Казахстане женщина получила шестизначный штраф за букет и клубнику
golden tulip → Смешно. Влетела за ягоды. А миллиардами тырят и дают взятки и все у них на мази
Уличный мордобой в Мангистау: отец снимал драку сына и заплатит штраф
fox1167 → "на отца составлен административный протокол"-----Всё правильно! Но если бы другой отец дал шапалак этому отцу--было бы вааааще супер!
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Santa → Бесспорно 100% вина водителя, но надо также учить пешеходов, чтобы не просто пёрли как по красной дорожке, а обязательно убедились что их видят водители и машина останавливается.
Еще одна дорога станет платной с 24 мая 2025 года
Aqtau_2023 → Платная она будет для всего транспорта или только для грузовых.