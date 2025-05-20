25,3 миллиона долларов за аренду: Казахстан передал США землю под консульство

19 мая 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения с США о передаче земельного участка под строительство нового комплекса Генерального консульства США в Алматы. Это решение делает Казахстан важным стратегическим партнером США в Центральной Азии, сообщает Lada.kz

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Подробности соглашения

Площадь участка: 70 593 квадратных метра.

Срок аренды: 49 лет с момента подписания дополнительного договора.

Арендная плата: 25,3 миллиона долларов США. Сумма будет перечислена в течение 30 дней с момента вступления договора в силу.

Освобождение от налогов: Американская сторона освобождается от уплаты налогов, таможенных пошлин и сборов.

Финансовая ответственность США

Согласно условиям соглашения, США берут на себя полное финансирование строительства, содержание и ремонт зданий, а также оплату всех коммунальных услуг, связанных с функционированием объектов дипломатического представительства.

Стратегическое значение нового комплекса

Новый комплекс станет многофункциональным центром, объединяющим:

Генеральное консульство США;

Представительство Министерства торговли США;

Агентство по борьбе с наркотиками (DEA);

Коммерческую службу США.

Таким образом, объект станет крупнейшим американским дипломатическим и экономическим центром в Центральной Азии, что подчеркивает укрепление стратегического сотрудничества между Казахстаном и США.