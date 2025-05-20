Россия готова увеличить поставки нефти в Китай через Казахстан

Вице-премьер России Александр Новак заявил о возможном увеличении объемов поставок российской нефти в Китай через Казахстан. По его словам, китайская сторона обратилась с соответствующим предложением, и Россия готова его рассмотреть, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
По заявлению Новака, потенциальное увеличение поставок нефти может составить 2,5 млн тонн.
Реализация плана потребует проведения технологических мероприятий в сфере трубопроводного транспорта Казахстана.
В настоящее время соответствующие работы уже ведутся.
16 мая сообщалось, что по итогам февраля 2025 года объем поставок нефти из России в Индию сократился на 23%.
Суммарные поставки достигли отметки в 4,87 млн тонн, что значительно ниже аналогичного показателя прошлого года.
20 апреля стало известно, что Китай в первом квартале 2025 года сократил импорт российской нефти на 14,7%.
Объем импорта составил 24,315 млн тонн — это на 14,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Таким образом, Россия рассматривает возможность компенсации снижения объемов поставок нефти в Индию и Китай за счет увеличения транзитных маршрутов через Казахстан. Вопрос требует технологической доработки и координации с Казахстаном.
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