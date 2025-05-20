Россия готова увеличить поставки нефти в Китай через Казахстан

Вице-премьер России Александр Новак заявил о возможном увеличении объемов поставок российской нефти в Китай через Казахстан. По его словам, китайская сторона обратилась с соответствующим предложением, и Россия готова его рассмотреть, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.