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20.05.2025, 07:56

Россия готова увеличить поставки нефти в Китай через Казахстан

Новости Казахстана 0 404

Вице-премьер России Александр Новак заявил о возможном увеличении объемов поставок российской нефти в Китай через Казахстан. По его словам, китайская сторона обратилась с соответствующим предложением, и Россия готова его рассмотреть, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Увеличение на 2,5 млн тонн

  • По заявлению Новака, потенциальное увеличение поставок нефти может составить 2,5 млн тонн.

  • Реализация плана потребует проведения технологических мероприятий в сфере трубопроводного транспорта Казахстана.

  • В настоящее время соответствующие работы уже ведутся.

Сокращение поставок в Индию

  • 16 мая сообщалось, что по итогам февраля 2025 года объем поставок нефти из России в Индию сократился на 23%.

  • Суммарные поставки достигли отметки в 4,87 млн тонн, что значительно ниже аналогичного показателя прошлого года.

Снижение импорта нефти в Китай

  • 20 апреля стало известно, что Китай в первом квартале 2025 года сократил импорт российской нефти на 14,7%.

  • Объем импорта составил 24,315 млн тонн — это на 14,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, Россия рассматривает возможность компенсации снижения объемов поставок нефти в Индию и Китай за счет увеличения транзитных маршрутов через Казахстан. Вопрос требует технологической доработки и координации с Казахстаном.

 

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