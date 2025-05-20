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20.05.2025, 08:32

Пересечение стертой сплошной линии: что грозит водителю и как избежать штрафа?

Новости Казахстана 0 724

На дорогах Казахстана часто встречается разметка, которая со временем стирается или становится едва заметной. Водители, совершая маневры через такую линию, могут получить штраф или даже лишиться водительских прав. Tengri Auto разобрался, как избежать наказания, если разметка была плохо видна, сообщает Lada.kz

Кадр: YouTube
Кадр: YouTube

Чем грозит пересечение сплошной линии?

Согласно части 3 статьи 596 КоАП РК, за разворот или поворот через одинарную или двойную сплошную линию с выездом на встречную полосу водителю грозит:

  • Лишение водительских прав сроком на 6 месяцев.

Можно ли избежать наказания, если разметка стерта?

Да, это возможно. В части 2 статьи 741 КоАП РК указано, что если разметка:

  • Стерлась,

  • Плохо видна,

  • Не соответствует ГОСТу,

то производство по делу должно быть прекращено, так как состав правонарушения отсутствует.

Как доказать, что разметка была нечеткой?

Чтобы избежать наказания за пересечение стертой сплошной линии, рекомендуется:

  1. Сфотографировать и снять на видео участок дороги.

  2. Зафиксировать дату и место съемки с помощью приложения, которое устанавливает временные метки.

  3. Подать жалобу через портал eOtinish, приложив все доказательства и требование прекратить административное дело.

Что делать, если штраф уже выписан?

Если постановление о штрафе уже вынесено, необходимо:

  • Подать жалобу в течение 10 дней с момента получения штрафа.

  • Приложить собранные доказательства и заявить о несоответствии разметки установленным нормам.

Таким образом, водители, столкнувшиеся с нечеткой или стертой разметкой, могут оспорить штраф и избежать санкций, если смогут доказать отсутствие четкой линии на момент совершения маневра.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Sportikus
Sportikus
А куда и на кого подать заявление, об отсутствие, плохой видимости или стёртости этой самой разметки, чтобы их тоже оштрафовали?!
20.05.2025, 05:59
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