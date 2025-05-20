18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
511.59
575.28
6.33
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.05.2025, 08:41

ЕНПФ и эмиграция: что будет с пенсионными накоплениями при возвращении в Казахстан?

Новости Казахстана 0 555

Вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Казахстана, которые сменили гражданство и уехали на постоянное место жительства за рубеж, могут забрать свои накопления. Однако в случае возвращения в Казахстан вернуть эти средства в фонд не получится, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gettyimages.com / Yevgeniy Sambulov
Фото: gettyimages.com / Yevgeniy Sambulov

Что произойдет с пенсионными накоплениями и как восстановить права на пенсию в случае возвращения в страну?

При смене гражданства казахстанцы имеют право забрать накопленные средства из ЕНПФ, но только за счет следующих категорий:

  • Обязательные пенсионные взносы (ОПВ);

  • Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ);

  • Добровольные пенсионные взносы (ДПВ).

Средства, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), остаются в фонде и не подлежат возврату. Эти деньги считаются собственностью фонда, а не вкладчика.

Нужно ли возвращать деньги в ЕНПФ при возвращении?

Согласно законодательству Казахстана, возврат ранее изъятых пенсионных накоплений в ЕНПФ при возвращении в страну не предусмотрен. Даже если гражданин восстановит казахстанское гражданство или получит вид на жительство, вернуть забранные средства невозможно.

Однако при официальном трудоустройстве или регистрации бизнеса в Казахстане начнут вновь начисляться пенсионные взносы (ОПВ и ОППВ), которые будут формировать новые накопления.

Что будет с пенсионными выплатами из ЕНПФ и госбюджета?

Иностранные граждане, вернувшиеся в Казахстан и получившие вид на жительство (ВНЖ), могут рассчитывать на пенсионное обеспечение в РК. Это касается также граждан государств-членов ЕАЭС, которые имеют право наравне с казахстанцами перечислять пенсионные взносы в ЕНПФ и получать выплаты из фонда при достижении пенсионного возраста.

Для тех, кто вернулся и оформил ВНЖ, но не восстановил гражданство, предусмотрены следующие условия:

  • Пенсионные выплаты будут формироваться только из новых накоплений, собранных после возвращения в Казахстан;

  • Средства, изъятые ранее при эмиграции, не возвращаются.

Что будет с накоплениями по ОПВР?

Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) не являются собственностью вкладчика и не подлежат возврату при эмиграции. В случае возвращения в Казахстан и официального трудоустройства гражданин может начать получать ОПВР, но только при выполнении следующих условий:

  • Наличие не менее 60 месяцев (5 лет) начислений работодателем в пользу вкладчика;

  • Достижение пенсионного возраста либо установление бессрочной инвалидности 1 или 2 группы.

Таким образом, при возвращении в Казахстан необходимо либо оформить ВНЖ, либо восстановить гражданство для участия в пенсионной системе и формирования новых накоплений. Ранее изъятые средства в фонд не возвращаются, но новые взносы позволят вновь начать накопление пенсии.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0

Последние комментарии

< >
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Имярек → На кол посадить, ублюдка
В Казахстане женщина получила шестизначный штраф за букет и клубнику
golden tulip → Смешно. Влетела за ягоды. А миллиардами тырят и дают взятки и все у них на мази
Уличный мордобой в Мангистау: отец снимал драку сына и заплатит штраф
fox1167 → "на отца составлен административный протокол"-----Всё правильно! Но если бы другой отец дал шапалак этому отцу--было бы вааааще супер!
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Santa → Бесспорно 100% вина водителя, но надо также учить пешеходов, чтобы не просто пёрли как по красной дорожке, а обязательно убедились что их видят водители и машина останавливается.
Еще одна дорога станет платной с 24 мая 2025 года
Aqtau_2023 → Платная она будет для всего транспорта или только для грузовых.