ЕНПФ и эмиграция: что будет с пенсионными накоплениями при возвращении в Казахстан?

Вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Казахстана, которые сменили гражданство и уехали на постоянное место жительства за рубеж, могут забрать свои накопления. Однако в случае возвращения в Казахстан вернуть эти средства в фонд не получится, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Что произойдет с пенсионными накоплениями и как восстановить права на пенсию в случае возвращения в страну?

При смене гражданства казахстанцы имеют право забрать накопленные средства из ЕНПФ, но только за счет следующих категорий:

Обязательные пенсионные взносы (ОПВ);

Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ);

Добровольные пенсионные взносы (ДПВ).

Средства, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), остаются в фонде и не подлежат возврату. Эти деньги считаются собственностью фонда, а не вкладчика.

Нужно ли возвращать деньги в ЕНПФ при возвращении?

Согласно законодательству Казахстана, возврат ранее изъятых пенсионных накоплений в ЕНПФ при возвращении в страну не предусмотрен. Даже если гражданин восстановит казахстанское гражданство или получит вид на жительство, вернуть забранные средства невозможно.

Однако при официальном трудоустройстве или регистрации бизнеса в Казахстане начнут вновь начисляться пенсионные взносы (ОПВ и ОППВ), которые будут формировать новые накопления.

Что будет с пенсионными выплатами из ЕНПФ и госбюджета?

Иностранные граждане, вернувшиеся в Казахстан и получившие вид на жительство (ВНЖ), могут рассчитывать на пенсионное обеспечение в РК. Это касается также граждан государств-членов ЕАЭС, которые имеют право наравне с казахстанцами перечислять пенсионные взносы в ЕНПФ и получать выплаты из фонда при достижении пенсионного возраста.

Для тех, кто вернулся и оформил ВНЖ, но не восстановил гражданство, предусмотрены следующие условия:

Пенсионные выплаты будут формироваться только из новых накоплений, собранных после возвращения в Казахстан;

Средства, изъятые ранее при эмиграции, не возвращаются.

Что будет с накоплениями по ОПВР?

Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) не являются собственностью вкладчика и не подлежат возврату при эмиграции. В случае возвращения в Казахстан и официального трудоустройства гражданин может начать получать ОПВР, но только при выполнении следующих условий:

Наличие не менее 60 месяцев (5 лет) начислений работодателем в пользу вкладчика;

Достижение пенсионного возраста либо установление бессрочной инвалидности 1 или 2 группы.

Таким образом, при возвращении в Казахстан необходимо либо оформить ВНЖ, либо восстановить гражданство для участия в пенсионной системе и формирования новых накоплений. Ранее изъятые средства в фонд не возвращаются, но новые взносы позволят вновь начать накопление пенсии.