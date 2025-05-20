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20.05.2025, 09:30

Скандал в Сети: мужчина в Казахстане вышел на работу полностью голым (видео)

Новости Казахстана 0 1 105

Осужденный в Западно-Казахстанской области привлек внимание общественности, сняв с себя всю одежду в знак протеста. Инцидент попал на видео и активно обсуждается в социальных сетях. Власти уже инициировали проверку по данному факту, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Осужденный. Кадр из видео: t.me/egovpress/8812
Осужденный. Кадр из видео: t.me/egovpress/8812

Видео с обнаженным осужденным: что произошло?

В Telegram-канале Egovpress появилось видео, на котором запечатлен мужчина, выполняющий работы на земельном участке абсолютно голым. В руках у осужденного — лопата. Видеозапись сопровождалась заявлением о том, что осужденного якобы заставили работать без одежды в учреждении №28 города Уральск.

Официальная версия: протест против обязательных работ

По информации ДУИС по Западно-Казахстанской области, осужденный самостоятельно разделся в знак протеста против обязательных двухчасовых работ по благоустройству территории. В ведомстве подчеркнули, что по данному инциденту начата служебная проверка, результаты которой будут обнародованы позже.

Подобные случаи: не первый инцидент

  • В начале мая текущего года в Актау очевидцы сняли на видео мужчину, который разгуливал по городу обнаженным. Полиция отреагировала на инцидент, но официальных данных о задержании не поступало.

  • В прошлом месяце также в Актау мужчина был замечен полураздетым напротив здания прокуратуры. В отношении него был составлен административный протокол.

  • В Костанае ранее молодой человек пробежался голым по улицам города. Суд признал его виновным в нарушении общественного порядка и назначил штраф.

Реакция общественности и дальнейшие меры

Инцидент в Уральске вызвал широкий общественный резонанс, пользователи активно обсуждают действия осужденного и возможные причины его поступка. Власти обещают провести тщательное расследование и принять меры по итогам служебной проверки.

 

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