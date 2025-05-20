В Казахстане планируют построить новый газопровод для транзита российского газа

Министерство энергетики Казахстана ведет переговоры с российским ПАО "Газпром" о строительстве нового газопровода через территорию республики. Проект нацелен на транзит российского газа в Китай и газификацию нескольких регионов Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS