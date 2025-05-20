В Казахстане планируют построить новый газопровод для транзита российского газа

Министерство энергетики Казахстана ведет переговоры с российским ПАО "Газпром" о строительстве нового газопровода через территорию республики. Проект нацелен на транзит российского газа в Китай и газификацию нескольких регионов Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS
Транзит российского газа: Новый газопровод позволит транспортировать до 10 млрд кубометров природного газа ежегодно из России в Китай.
Газификация регионов: Планируемый трубопровод обеспечит поставку газа в северо-восточные регионы Казахстана, включая Северо-Казахстанскую, Акмолинскую, Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую области, а также Астану и область Абай.
Развитие инфраструктуры: Газификация позволит повысить уровень энергообеспечения и привлечь инвестиции в данные регионы.
Увеличение транзитного потенциала: Казахстан сможет укрепить свои позиции как транзитная страна для поставок российского газа в Китай.
В настоящее время обсуждаются условия долгосрочного контракта и цена на газ.
Источники финансирования и объем инвестиций будут определены после завершения проектно-сметной документации и подписания окончательных соглашений.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщил о возможном увеличении объемов транзита нефти в Китай через Казахстан с 10 млн тонн до 12,5 млн тонн.
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