Последний звонок в Казахстане: школы могут назначить дату самостоятельно

В Казахстане школы получили возможность самостоятельно определять дату проведения последнего звонка. Об этом сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев в ходе заседания правительства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: 78.ru

Единые классные часы: новое завершение учебного года

Министр сообщил, что в этом году учебный год будет завершен проведением единых классных часов под названием "Білімім – Отаныма". Это мероприятие станет основным акцентом окончания учебного процесса, направленным на подведение итогов и формирование патриотических настроений среди школьников.

Когда прозвенит последний звонок?

В рамках решения педагогического совета школам рекомендовано организовать торжественное мероприятие "Мектебім, саған мың алғыс!" ("Моя школа, спасибо тебе") в период с 23 по 24 мая. Таким образом, каждая школа сможет выбрать наиболее удобную дату для проведения последнего звонка.

Совпадение с ЕНТ: что делать выпускникам?

В Министерстве просвещения уточнили, что в эти дни также запланировано проведение Единого национального тестирования (ЕНТ) для выпускников 11-х классов. В связи с этим школы могут корректировать время проведения торжественной церемонии, чтобы избежать пересечения с ЕНТ.

Вручение аттестатов: даты определены

Торжественная церемония вручения аттестатов о среднем образовании для выпускников назначена на период с 18 по 20 июня. В этот период выпускники получат свои аттестаты, завершив учебный год и подготовившись к вступительным экзаменам в вузы.