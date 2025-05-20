Кому из казахстанцев не нужно сдавать декларацию в 2025 году: изменения в правилах

Некоторым категориям граждан Казахстана планируют предоставить освобождение от сдачи всеобщей декларации. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов (КГД) в ответ на редакционный запрос LS , сообщает Lada.kz

Фото: lsm.kz

Кто может быть освобождён от подачи декларации

По данным КГД, предлагается освободить от обязательной подачи декларации об активах и обязательствах работников сельскохозяйственной отрасли. Однако есть исключение — это правило не будет распространяться на тех, кто владеет активами за границей. Такие лица, независимо от рода занятий, должны будут отчитываться перед налоговыми органами.

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Этот тип отчётности необходимо будет сдавать следующим категориям лиц:

граждане Казахстана и резиденты РК, обладающие зарубежным имуществом;

лица, желающие добровольно подать декларацию;

кандидаты на выборные государственные должности, а также лица, претендующие на аналогичные посты;

те, кто стремится стать крупным участником финансовых институтов, таких как банки, страховые и инвестиционные компании.

Кроме того, как отметили в КГД, вне зависимости от того, обязано ли лицо подавать декларацию, будет проводиться автоматизированная проверка на предмет:

сокрытия облагаемых налогом объектов;

занижения официальных доходов.

Это означает, что все казахстанцы будут находиться под контролем, независимо от наличия или отсутствия декларации.

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Более расширенную декларацию обязаны предоставлять следующие категории граждан: