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20.05.2025, 12:15

Кому из казахстанцев не нужно сдавать декларацию в 2025 году: изменения в правилах

Новости Казахстана 0 44 355

Некоторым категориям граждан Казахстана планируют предоставить освобождение от сдачи всеобщей декларации. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов (КГД) в ответ на редакционный запрос LS, сообщает Lada.kz

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Кто может быть освобождён от подачи декларации

По данным КГД, предлагается освободить от обязательной подачи декларации об активах и обязательствах работников сельскохозяйственной отрасли. Однако есть исключение — это правило не будет распространяться на тех, кто владеет активами за границей. Такие лица, независимо от рода занятий, должны будут отчитываться перед налоговыми органами.

Кто должен подавать декларацию по форме 250.00

Этот тип отчётности необходимо будет сдавать следующим категориям лиц:

  • граждане Казахстана и резиденты РК, обладающие зарубежным имуществом;

  • лица, желающие добровольно подать декларацию;

  • кандидаты на выборные государственные должности, а также лица, претендующие на аналогичные посты;

  • те, кто стремится стать крупным участником финансовых институтов, таких как банки, страховые и инвестиционные компании.

Кроме того, как отметили в КГД, вне зависимости от того, обязано ли лицо подавать декларацию, будет проводиться автоматизированная проверка на предмет:

  • сокрытия облагаемых налогом объектов;

  • занижения официальных доходов.

Это означает, что все казахстанцы будут находиться под контролем, независимо от наличия или отсутствия декларации.

Кто обязан сдавать декларацию по форме 270.00

Более расширенную декларацию обязаны предоставлять следующие категории граждан:

  • государственные служащие и приравненные к ним лица, включая руководителей и учредителей квазигосударственных структур, а также их супруги;

  • крупные участники банков, страховых компаний и финансовых рынков, а также их супруги;

  • учредители, участники и руководители коммерческих организаций, если их доля в акционерных обществах превышает 10 % голосующих акций, и их супруги;

  • лица, осуществляющие частную практику (нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители и др.);

  • граждане, имеющие в собственности имущество за рубежом;

  • лица, получившие доход, подлежащий самостоятельному налогообложению (за исключением индивидуальных предпринимателей);

  • владельцы денежных средств в иностранных банках на сумму, превышающую 1 000 МРП;

  • граждане, приобрёвшие имущество на сумму свыше 20 000 МРП как на территории Казахстана, так и за его пределами.

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