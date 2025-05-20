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20.05.2025, 13:33

Вероломство под видом материнства: казахстанцев ловят на жалости

Новости Казахстана 0 517

В социальных сетях Казахстана распространяется новая мошенническая схема, нацеленная на добросердечных граждан. Аферисты создают фейковые аккаунты, выдавая себя за молодых матерей, якобы оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Aqparat saqshysy

Фото: efsa.europa.eu
Фото: efsa.europa.eu

Фальшивые истории ради легких денег

Мошенники тщательно прорабатывают образы: публикуют трогательные посты, размещают фотографии младенцев, скачанные из интернета, и описывают якобы реальную трагедию – бросившего мужа, отсутствие поддержки и полное безденежье.

Как действует схема

После создания фейкового профиля «мамочки» начинают размещать комментарии в популярных пабликах для родителей, чаще всего в темах о помощи и благотворительности. В этих сообщениях они не просят деньги напрямую, а якобы ищут детское питание или предлагают его обменять.

Примеры типичных сообщений:

  • «Осталась всего пара порций смеси. Кормлю не грудью, денег пока нет. Как только появятся — верну. У кого есть [название смеси], помогите, пожалуйста».

  • «Смесь не подошла, нужна гипоаллергенная. Могу поменять на обычную, если у кого есть [название]».

Такие публикации создают иллюзию срочной нужды и пробуждают сочувствие у читателей. В комментариях часто появляются другие подставные аккаунты, предлагающие перевести деньги, якобы из-за отсутствия нужной смеси.

Деньги вместо помощи

На следующем этапе аферисты запрашивают банковские реквизиты под предлогом быстрого перевода средств. Пользователи, желая помочь, отправляют деньги, не подозревая, что становятся жертвами обмана. На деле никакого ребенка, которому срочно нужна смесь, не существует — главная цель мошенников — финансовая нажива.

Как не попасться на уловку

Эксперты советуют быть предельно осторожными при общении с незнакомыми людьми в интернете, особенно в благотворительных пабликах. Вот несколько способов распознать обман:

  • Уточните адрес. Попросите, чтобы человек назвал, куда можно передать смесь лично. Если он отказывается или игнорирует вопрос — это повод насторожиться.

  • Проверьте реакцию с другого аккаунта. Попробуйте написать с другого профиля, предложив перевести деньги. Быстрая положительная реакция без лишних вопросов — еще один тревожный сигнал.

  • Предложите приехать лично. Если собеседник замолчит после предложения привезти питание, это практически гарантирует, что вас пытались обмануть.

  • Настоящая нужда бывает редкой. Даже если просьба выглядит правдоподобно, всегда оставайтесь бдительными и проверяйте информацию.

Что делать, если вы столкнулись с мошенниками

Если вы подозреваете, что стали свидетелем обмана:

  • Сообщите об этом администрации соцсети или паблика.

  • При необходимости обратитесь в полицию с описанием ситуации и скриншотами переписки.

  • Предупредите других пользователей — это поможет сократить количество жертв подобных афер.

Эксперты подчеркивают: мошенники все чаще используют образы, вызывающие сочувствие, чтобы обмануть добросердечных людей. Помогать нужно, но делать это разумно и с осторожностью.

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