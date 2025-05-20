Общественное возмущение после урока в КазНПУ: казахстанских студенток учили кланяться мужчинам

В начале мая в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая (КазНПУ) прошло необычное собрание для первокурсниц, которое вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Девушек пригласили в актовый зал, где им показали видеоролик с участием мужчин разных возрастов. В записи они рассказывали, как, по их мнению, должна вести себя современная женщина, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Education .

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Как студентов учили «правильному» поведению

Студенткам настоятельно советовали избегать откровенной одежды, не говорить громко и, главное, «при встрече с мужчинами — обязательно кланяться». Иными словами, им предложили следовать архаичным нормам женского поведения.

Университет признал недочеты

Реакция на подобное мероприятие оказалась неоднозначной — многие студенты были шокированы содержанием видео. В администрации КазНПУ отметили, что восприняли критику и пообещали быть осторожнее в дальнейшем при выборе воспитательных материалов.

«Мы с пониманием относимся к реакции студентов и впредь будем тщательнее отбирать контент для подобных мероприятий», — заверили в вузе.

Что сказали в министерстве

Ситуацию прокомментировал вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов. Он подтвердил, что в университете регулярно проходят подобные «познавательные мероприятия» в рамках утвержденной концепции воспитательной работы.

«Данные мероприятия проводятся на добровольной основе. После случившегося в университете провели профилактическую работу. Администрация сделала выводы, и, по их обещаниям, подобное не повторится», — подчеркнул он.

По словам Ешенкулова, министерство также проводит регулярные встречи с проректорами вузов, где обсуждаются волнующие студентов темы. После инцидента в КазНПУ состоялся дополнительный разговор с представителями всех вузов страны.

Университет остался при своих принципах

В КазНПУ напомнили, что вуз является светским образовательным учреждением и в его стенах уважаются свобода мнений, личный выбор студентов и разнообразие взглядов.