Общественное возмущение после урока в КазНПУ: казахстанских студенток учили кланяться мужчинам

В начале мая в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая (КазНПУ) прошло необычное собрание для первокурсниц, которое вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Девушек пригласили в актовый зал, где им показали видеоролик с участием мужчин разных возрастов. В записи они рассказывали, как, по их мнению, должна вести себя современная женщина, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Education.
Студенткам настоятельно советовали избегать откровенной одежды, не говорить громко и, главное, «при встрече с мужчинами — обязательно кланяться». Иными словами, им предложили следовать архаичным нормам женского поведения.
Реакция на подобное мероприятие оказалась неоднозначной — многие студенты были шокированы содержанием видео. В администрации КазНПУ отметили, что восприняли критику и пообещали быть осторожнее в дальнейшем при выборе воспитательных материалов.
«Мы с пониманием относимся к реакции студентов и впредь будем тщательнее отбирать контент для подобных мероприятий», — заверили в вузе.
Ситуацию прокомментировал вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов. Он подтвердил, что в университете регулярно проходят подобные «познавательные мероприятия» в рамках утвержденной концепции воспитательной работы.
«Данные мероприятия проводятся на добровольной основе. После случившегося в университете провели профилактическую работу. Администрация сделала выводы, и, по их обещаниям, подобное не повторится», — подчеркнул он.
По словам Ешенкулова, министерство также проводит регулярные встречи с проректорами вузов, где обсуждаются волнующие студентов темы. После инцидента в КазНПУ состоялся дополнительный разговор с представителями всех вузов страны.
В КазНПУ напомнили, что вуз является светским образовательным учреждением и в его стенах уважаются свобода мнений, личный выбор студентов и разнообразие взглядов.
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