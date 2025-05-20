Казахстан накрыла "овощная лихорадка": цены растут, виновные найдены

Власти Казахстана признали: страна производит достаточно овощей для собственных нужд, но это не мешает ценам на них стремительно расти. Особенно ощутимым подорожание стало в начале 2025 года — в так называемое межсезонье, когда прилавки еще не пополнились новым урожаем, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: lsm.kz

Цены растут, несмотря на изобилие продукции

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров называет причины происходящего:

плохо работающие стабилизационные фонды,

отсутствие слаженной деятельности со стороны социальных предпринимательских корпораций (СПК) по закупке импортной продукции,

слабый контроль со стороны акиматов, допустивших участие посредников в торговых цепочках.

«Нам необходимо срочно усилить меры по сдерживанию цен», — подчеркнул министр.

Картофель — под особым вниманием

Сапаров предложил увеличить посевные площади картофеля, особенно в регионах, традиционно занятых зерновыми культурами. Он также поручил заблаговременно закупать стратегически важные продукты — пшеницу и сахар — чтобы обеспечить продовольственную стабильность.

По его словам, при правильной координации всех звеньев агропромышленного комплекса Казахстан вполне способен сам обеспечивать себя необходимыми объемами продукции. Однако при нынешнем подходе даже существующие механизмы не дают должного эффекта.

Торговля требует прозрачности

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев также выразил обеспокоенность ситуацией. Он указал на необходимость усилить межведомственное взаимодействие и ужесточить контроль за ценообразованием в розничной торговле.

Отдельное внимание, по его словам, стоит уделить прозрачности логистических и торговых цепочек, а также поддержке казахстанских производителей, чьи позиции ослабляются из-за увеличения объема импорта.