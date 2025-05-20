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20.05.2025, 15:44

Казахстанка потеряла 19 миллионов тенге, спасая собственные деньги

Новости Казахстана 0 577

В Алматы завершилось расследование громкого дела о цифровом мошенничестве. Жертвой преступников стала женщина, поверившая в легенду о «безопасном счете». В результате она лишилась более 19 миллионов тенге. О подробностях этой тщательно спланированной аферы рассказали в прокуратуре города 20 мая 2025 года, сообщает Lada.kz

Фото: semshred.com
Фото: semshred.com

Как работала схема

По данным следствия, преступная группа использовала специальное устройство Sim-box, которое позволяет подменять номера и скрывать личность звонящего. Именно с его помощью мошенники убедили женщину перевести деньги на якобы «защищенный» счет.

  • Sim-box дает возможность массовой генерации звонков и рассылок с подменой номеров, что делает схему трудновыявляемой.

  • Злоумышленники действовали из арендованной квартиры, где позже было найдено свыше 1500 SIM-карт, мобильные устройства, ноутбук, роутер и сама аппаратура.

  • Один из задержанных выполнял роль дроппера — получателя денег, а второй отвечал за техническое сопровождение махинации.

Итог — суд и наказание

Следствие завершилось вынесением приговора. Суд признал обоих фигурантов дела виновными в совершении тяжкого преступления с использованием современных технологий.

  • Оба осуждены на 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях средней безопасности.

  • Часть похищенных средств удалось вернуть — наложен арест на сумму 7,8 млн тенге.

Масштабы проблемы

Это не единичный случай: ранее, 3 апреля 2025 года, в Алматы были задержаны трое иностранных граждан, у которых обнаружили шесть аналогичных устройств Sim-box. По данным Агентства по финансовому мониторингу, такие устройства часто используются для массовых мошеннических звонков и SMS-рассылок.

Вывод

Современные аферы становятся все более технологичными и изощренными. Прокуратура призывает граждан быть особенно внимательными и не доверять звонкам, в которых предлагают перевести деньги на «безопасные» счета — даже если номер кажется официальным.

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