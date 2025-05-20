"Даже взрослые в тупике": министр признал проблемы в школьных учебниках и пообещал реформу

Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев признал наличие проблем в школьных учебниках и рассказал о предстоящих изменениях. Поводом для его заявления стали многочисленные жалобы от родителей и специалистов, которые отмечают: некоторые задания в учебниках ставят в тупик даже людей с высшим образованием, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Какие учебники вызвали наибольшее недовольство
На брифинге в правительстве министр отметил, что уже был проведен тщательный анализ всех школьных пособий. Из 600 наименований учебников претензии поступили примерно к 26, из которых только в 11 случаях жалобы были признаны обоснованными.
Чаще всего проблемы выявлялись в таких предметах, как:
география;
казахский язык и литература;
русский язык и литература;
начальная математика (в меньшей степени).
Что будет сделано
По словам Бейсембаева, все выявленные недостатки учтены при разработке новой образовательной программы. Уже принят обновлённый стандарт, который начнёт внедряться с 2026 года. В рамках этого стандарта будет скорректировано содержание учебников, чтобы избежать прежних ошибок.
Контекст: вопросы воспитания и безопасности
Кроме учебников, на брифинге поднимались и другие актуальные темы. В частности, обсуждалась возможность введения уроков сексуального воспитания в казахстанских школах — в свете недавнего скандального случая с педагогом, подозреваемым в совращении несовершеннолетней.
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