«Мы не должники, а кредиторы»: в Министерстве нацэкономики удивили заявлением о госдолге

20 мая в кулуарах Сената заместитель министра национальной экономики Арман Касенов прокомментировал состояние государственного долга Казахстана. По его словам, в сравнении с большинством стран мира, экономическое положение республики остается стабильным и не вызывает опасений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По официальным данным, объем государственного долга Казахстана составляет всего 23% от ВВП. Как подчеркнул Касенов, это значительно ниже не только глобального среднего уровня, но и показателей ближайших соседей:
Япония — около 230% от ВВП;
Узбекистан — примерно 30%;
Средний мировой уровень по 87 странам, по данным МВФ — 61%.
«Будем объективны: госдолг Казахстана — низкий и не является проблемой», — отметил Касенов.
Еще более впечатляющие данные касаются внешнего госдолга. Он оценивается примерно в 20 млрд долларов, тогда как совокупные международные резервы страны превышают 100 млрд долларов. Это включает как золотовалютные резервы, так и активы Национального фонда.
«В отличие от многих стран, у нас есть мощные резервы. Мы не заемщики, а по сути — нетто-кредиторы мира», — подчеркнул вице-министр.
По словам Касенова, даже с учетом гарантированного долга государства и задолженности акиматов, совокупный показатель не выходит за пределы 26% от ВВП. Такие значения, отметил он, можно считать экономически безопасными.
«Важно сохранять полную прозрачность. Мы должны четко понимать, кто и зачем берет деньги. Но в целом объемы долга местных исполнительных органов — незначительны», — заявил он.
Слова заместителя главы Минэкономики подтверждают: при текущем уровне долговой нагрузки, наличных резервах и стабильной макроэкономике, Казахстан остается одной из наиболее финансово устойчивых стран в регионе и мире. Госдолг в данном контексте — инструмент, а не угроза.
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