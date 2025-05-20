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20.05.2025, 17:24

«Мы не должники, а кредиторы»: в Министерстве нацэкономики удивили заявлением о госдолге

Новости Казахстана 0 776

20 мая в кулуарах Сената заместитель министра национальной экономики Арман Касенов прокомментировал состояние государственного долга Казахстана. По его словам, в сравнении с большинством стран мира, экономическое положение республики остается стабильным и не вызывает опасений, сообщает Lada.kz со ссылкой на  Zakon.kz.

Фото: stihi.ru
Фото: stihi.ru

Казахстан — среди лидеров по финансовой устойчивости

По официальным данным, объем государственного долга Казахстана составляет всего 23% от ВВП. Как подчеркнул Касенов, это значительно ниже не только глобального среднего уровня, но и показателей ближайших соседей:

  • Япония — около 230% от ВВП;

  • Узбекистан — примерно 30%;

  • Средний мировой уровень по 87 странам, по данным МВФ — 61%.

«Будем объективны: госдолг Казахстана — низкий и не является проблемой», — отметил Касенов.

Внешний долг — в разы меньше резервов

Еще более впечатляющие данные касаются внешнего госдолга. Он оценивается примерно в 20 млрд долларов, тогда как совокупные международные резервы страны превышают 100 млрд долларов. Это включает как золотовалютные резервы, так и активы Национального фонда.

«В отличие от многих стран, у нас есть мощные резервы. Мы не заемщики, а по сути — нетто-кредиторы мира», — подчеркнул вице-министр.

Местные долги — минимальны и прозрачны

По словам Касенова, даже с учетом гарантированного долга государства и задолженности акиматов, совокупный показатель не выходит за пределы 26% от ВВП. Такие значения, отметил он, можно считать экономически безопасными.

«Важно сохранять полную прозрачность. Мы должны четко понимать, кто и зачем берет деньги. Но в целом объемы долга местных исполнительных органов — незначительны», — заявил он.

Вывод: Казахстан не живет в долг

Слова заместителя главы Минэкономики подтверждают: при текущем уровне долговой нагрузки, наличных резервах и стабильной макроэкономике, Казахстан остается одной из наиболее финансово устойчивых стран в регионе и мире. Госдолг в данном контексте — инструмент, а не угроза.

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