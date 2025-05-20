В Казахстане солдат-срочник скончался от молниеносного менингита спустя три недели после призыва

В Аягозе, на востоке Казахстана, произошел трагический инцидент — от гипертоксической формы бактериального менингита скончался солдат срочной службы. Об этом сообщили в пресс-службе командования Сухопутных войск Министерства обороны РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Госпитализация и резкое ухудшение

По данным военного ведомства, 16 мая военнослужащий почувствовал сильное недомогание и был доставлен в Военный госпиталь Аягоза. У него наблюдалась повышенная температура и общее ухудшение состояния.

«После первичного осмотра было назначено лечение, однако улучшений не последовало. На следующий день солдат прошел дополнительное обследование, включая УЗИ и компьютерную томографию. Затем его перевели в центральную районную больницу города», — сообщили в Минобороны.

Уже 18 мая состояние пациента резко ухудшилось. Несмотря на усилия врачей и интенсивную терапию в реанимации, спасти его не удалось.

Молодой призывник

Погибший проходил службу всего несколько недель — он был призван 25 апреля из Северо-Казахстанской области. По факту его смерти начато уголовное расследование.

Министерство обороны выразило соболезнования родным и пообещало оказать всю необходимую помощь.

Ранее в том же гарнизоне

Это не первый инцидент в Аягозском гарнизоне. В прошлом году здесь было найдено тело офицера, который не успел отслужить и двух недель. Кроме того, в апреле текущего года бывшего командира приговорили к трем годам лишения свободы за превышение служебных полномочий: он преднамеренно ударил солдата-срочника в живот, унизив его на глазах сослуживцев. В пользу потерпевшего суд взыскал более двух миллионов тенге компенсации.