Возврат смартфонов продавцу: в Казахстане вводят новое основание

С 25 июня в Казахстане появится новое основание для возврата мобильных телефонов продавцу. Речь идет о так называемой верификации устройств — если смартфон не прошел ее, покупатель сможет потребовать назад свои деньги, даже если стандартный 14-дневный срок на возврат уже истек. Об этом сообщил председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития Дамир Сейсембеков, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: versiya.info

Что такое верификация смартфонов

С начала 2024 года в Казахстане внедрена система проверки подлинности мобильных устройств по IMEI-коду. Все аппараты распределяются по трём спискам:

Белый список — полностью легальные устройства, успешно прошедшие верификацию;

Серый список — аппараты, требующие дополнительной проверки, но временно допущенные к работе на 30 дней;

Черный список — устройства с фальшивым, измененным или отсутствующим IMEI-кодом.

С 24 марта новые правила действуют в полном объеме, однако срок бесплатной верификации для физических лиц продлен до 25 июня.

Смартфон можно будет вернуть даже после двух недель

Сейчас в законе о защите прав потребителей предусмотрена возможность вернуть товар в течение 14 дней, если он не был в употреблении. Однако после вступления в силу обновлений отсутствие верификации будет признано самостоятельным основанием для возврата — без привязки к срокам и прочим условиям.

«Если смартфон не прошёл верификацию, его можно будет без проблем вернуть продавцу — даже если прошло больше двух недель», — пояснил Сейсембеков.

Продавцы уже в курсе новых правил

По словам чиновника, большинство продавцов осведомлены об изменениях. Если человек всё же купил смартфон без верификации, он может пройти процедуру после покупки — но при желании имеет полное право отказаться от устройства и вернуть средства.

Контекст: к чему всё это ведёт

Цель нововведений — борьба с "серым" импортом и защитой от украденных либо несанкционированно ввезённых устройств. В перспективе вся техника, не прошедшая регистрацию, будет автоматически блокироваться в казахстанских сетях.