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20.05.2025, 20:54

Казахстанец стал мировой сенсацией после ДТП — видео собрало 200 млн просмотров

Новости Казахстана 0 1 061

Таксист из Атырау стал неожиданной знаменитостью после аварии, видео которой разлетелось по соцсетям и набрало сотни миллионов просмотров, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Рафаэль Жумашбаев в момент ДТП. Кадр из видео: azh.kz
Рафаэль Жумашбаев в момент ДТП. Кадр из видео: azh.kz

Обычный день — и внезапный поворот судьбы

Рафаэль Жумашбаев, 32-летний таксист из Атырау, даже не подозревал, что попадёт в глобальные тренды соцсетей. Всё началось с ДТП, произошедшего летом 2024 года на пересечении улиц Исенова и Жансугурова.

«Я только высадил пассажира и собирался ехать дальше. Как вдруг на большой скорости в бок моей Lada Granta врезался джип», — вспоминает Рафаэль.

От удара машина перевернулась. Камера видеорегистратора зафиксировала момент аварии, который стал впоследствии вирусным.

В кадре — спокойствие вопреки хаосу

Многие зрители были поражены спокойствием водителя. В то время как большинство в такой ситуации впадают в панику, Рафаэль первым делом… выключил радио.

«Шока не было, просто оцепенение. Радио глушил, потому что шум в ушах мешал. Только потом понял, что шум — это последствия удара», — с иронией рассказывает он.

Жумашбаев получил незначительные травмы: легкое сотрясение и порез руки. Но серьезно пострадала машина. Ремонт растянулся на месяцы, и водителю пришлось взять отпуск за свой счёт.

Стремительный рост популярности

После публикации ролика в TikTok 8 сентября 2024 года жизнь Рафаэля изменилась:

  • TikTok (2 части):

    • 1-я часть — 3,5 млн просмотров

    • 2-я часть — 4,4 млн просмотров

  • Instagram-версия: 15 млн просмотров

  • Французский ремикс с треком AC/DC «Highway to Hell»:

    • Более 86 млн просмотров

    • Почти 15 млн репостов

Видео начали распространять в Reddit, Telegram, YouTube Shorts, Threads и других платформах. Появились десятки ремиксов, включая:

  • Аниме-версия из Японии — 15,6 млн просмотров

  • Мемы, музыкальные нарезки, пародии

Общая аудитория — более 200 миллионов просмотров.

Кто такой «Таксист в кепке»?

Жумашбаев был блогером ещё до аварии. Он вел страницы под брендом «Таксист в кепке», делился историями из повседневной работы, вел подкаст «Емааа подкаст».

Завести видеоблог его побудила неоднозначная ситуация:

«Я приехал на вызов, пьяные мужчины посадили в машину девушку и ушли. Она умоляла уехать немедленно, говорила, что у неё кровь на руках — оказалось, сама себе порезала, чтобы сорвать пьянку. Я понял, что должен фиксировать такие случаи. Вдруг однажды это меня спасёт».

С тех пор Рафаэль стал записывать почти каждую поездку. Так и видео с аварией попало в Сеть.

Семья, подписчики и новая жизнь

После аварии он первым делом написал в семейный чат:
«Не переживайте, я попал в ДТП, но всё в порядке».

Мама и сестра немедленно приехали, а друзья помогли перевернуть машину и отвезти её домой. Рафаэль до сих пор холост и шутит:
«Я не женат — напишите это большими буквами!»

Сегодня у него:

  • 35,6 тыс. подписчиков в TikTok

  • 8,8 тыс. в Instagram

  • Продолжается блог и подкаст

Как вирусные видео превращают казахстанцев в звезд

Рафаэль — не единственный казахстанец, ставший известным благодаря видео в интернете:

  • Пожарный Адилет Амангельдинов из Павлодара прославился, читая рэп о буднях своей части. Видео собрало сотни тысяч просмотров.

  • Полицейская Меруерт Тойбекова из Караганды совмещает службу с музыкальной карьерой, снимая клипы в свободное от патрулей время.

Интернет как окно в мир

История Рафаэля показывает, что один момент, одна камера и немного смелости могут изменить жизнь. Таксист из Атырау стал лицом глобального тренда, объединив зрителей из разных стран — от Казахстана до Японии и США.

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