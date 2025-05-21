Казахстанец стал мировой сенсацией после ДТП — видео собрало 200 млн просмотров

Таксист из Атырау стал неожиданной знаменитостью после аварии, видео которой разлетелось по соцсетям и набрало сотни миллионов просмотров, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
Рафаэль Жумашбаев, 32-летний таксист из Атырау, даже не подозревал, что попадёт в глобальные тренды соцсетей. Всё началось с ДТП, произошедшего летом 2024 года на пересечении улиц Исенова и Жансугурова.
«Я только высадил пассажира и собирался ехать дальше. Как вдруг на большой скорости в бок моей Lada Granta врезался джип», — вспоминает Рафаэль.
От удара машина перевернулась. Камера видеорегистратора зафиксировала момент аварии, который стал впоследствии вирусным.
Многие зрители были поражены спокойствием водителя. В то время как большинство в такой ситуации впадают в панику, Рафаэль первым делом… выключил радио.
«Шока не было, просто оцепенение. Радио глушил, потому что шум в ушах мешал. Только потом понял, что шум — это последствия удара», — с иронией рассказывает он.
Жумашбаев получил незначительные травмы: легкое сотрясение и порез руки. Но серьезно пострадала машина. Ремонт растянулся на месяцы, и водителю пришлось взять отпуск за свой счёт.
После публикации ролика в TikTok 8 сентября 2024 года жизнь Рафаэля изменилась:
TikTok (2 части):
1-я часть — 3,5 млн просмотров
2-я часть — 4,4 млн просмотров
Instagram-версия: 15 млн просмотров
Французский ремикс с треком AC/DC «Highway to Hell»:
Более 86 млн просмотров
Почти 15 млн репостов
Видео начали распространять в Reddit, Telegram, YouTube Shorts, Threads и других платформах. Появились десятки ремиксов, включая:
Аниме-версия из Японии — 15,6 млн просмотров
Мемы, музыкальные нарезки, пародии
Общая аудитория — более 200 миллионов просмотров.
Жумашбаев был блогером ещё до аварии. Он вел страницы под брендом «Таксист в кепке», делился историями из повседневной работы, вел подкаст «Емааа подкаст».
Завести видеоблог его побудила неоднозначная ситуация:
«Я приехал на вызов, пьяные мужчины посадили в машину девушку и ушли. Она умоляла уехать немедленно, говорила, что у неё кровь на руках — оказалось, сама себе порезала, чтобы сорвать пьянку. Я понял, что должен фиксировать такие случаи. Вдруг однажды это меня спасёт».
С тех пор Рафаэль стал записывать почти каждую поездку. Так и видео с аварией попало в Сеть.
После аварии он первым делом написал в семейный чат:
«Не переживайте, я попал в ДТП, но всё в порядке».
Мама и сестра немедленно приехали, а друзья помогли перевернуть машину и отвезти её домой. Рафаэль до сих пор холост и шутит:
«Я не женат — напишите это большими буквами!»
Сегодня у него:
35,6 тыс. подписчиков в TikTok
8,8 тыс. в Instagram
Продолжается блог и подкаст
Рафаэль — не единственный казахстанец, ставший известным благодаря видео в интернете:
Пожарный Адилет Амангельдинов из Павлодара прославился, читая рэп о буднях своей части. Видео собрало сотни тысяч просмотров.
Полицейская Меруерт Тойбекова из Караганды совмещает службу с музыкальной карьерой, снимая клипы в свободное от патрулей время.
История Рафаэля показывает, что один момент, одна камера и немного смелости могут изменить жизнь. Таксист из Атырау стал лицом глобального тренда, объединив зрителей из разных стран — от Казахстана до Японии и США.
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