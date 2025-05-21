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21.05.2025, 07:05

Казахстанец пытался убить жену в офисе микрофинансовой организации

Новости Казахстана 0 426

В Кокшетау произошел шокирующий инцидент: прямо в офисе микрофинансовой организации мужчина напал с ножом на свою жену. Пострадавшая находится в критическом состоянии. О нападении рассказал региональный паблик Nayzakokshe, сообщает Lada.kz

Кадр из видео
Кадр из видео

Жестокое нападение в рабочее время

Происшествие случилось 20 мая в одном из отделений МФО в Кокшетау. По данным Kostanay news, 33-летняя женщина находилась на рабочем месте, когда в помещение зашел её супруг. Между ними вспыхнула ссора, которая переросла в трагедию: мужчина достал нож и нанес жене несколько ударов.

Тяжелые травмы и угроза жизни

Пострадавшую экстренно доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее множественные колото-резаные ранения в области груди, живота и рук. Женщина находится в состоянии геморрагического шока II степени. Медики борются за её жизнь.

Подозреваемый задержан

Нападавший попытался скрыться с места преступления, но вскоре был задержан полицией. Как подтвердили в правоохранительных органах, он является супругом жертвы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, идет следствие.

Домашнее насилие — за пределами дома

Случай вызвал широкий общественный резонанс и вновь привлек внимание к проблеме домашнего насилия в Казахстане. Эксперты подчеркивают, что подобные акты агрессии происходят не только за закрытыми дверями, но и в общественных местах, демонстрируя опасный масштаб проблемы.

Общественный отклик и необходимость реформ

Правозащитники и представители гражданского общества требуют более жестких мер в отношении бытовых агрессоров. Несмотря на внесенные в последние годы изменения в законодательство, многие случаи остаются без должного реагирования. Общество требует не только ужесточения наказания, но и эффективных механизмов профилактики насилия в семье.

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