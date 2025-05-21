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21.05.2025, 07:25

Зачем предлагают арендовать WhatsApp и чем это грозит казахстанцам

Новости Казахстана 0 353

В Сети все чаще можно встретить объявления с заманчивым предложением – сдать свой аккаунт в аренду. Особой популярностью у мошенников пользуются мессенджеры, в частности WhatsApp. Подобная "услуга" может обернуться для казахстанцев не только потерей личных данных, но и уголовной ответственностью, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: life.ru
Фото: life.ru

Новый способ интернет-мошенничества

Мошенники активно используют интерес казахстанцев к онлайн-заработку. В качестве приманки они предлагают деньги за временное предоставление доступа к аккаунтам в мессенджерах. На первый взгляд — легкий доход без усилий. На деле — прямая угроза безопасности и репутации.

Объявления с текстом "Возьму WhatsApp в аренду" начали массово появляться в соцсетях и мессенджерах. Злоумышленники утверждают, что аккаунт им нужен для «рабочих задач», а владельцу сулят ежедневную оплату. Подобная схема напоминает аренду ИП, которая ранее уже привела многих в финансовые ловушки.

Чем именно заманивают жертв

Чтобы втянуть пользователя в схему, преступники действуют через доверие и обещания:

  • предлагают «лёгкие деньги» за бездействие;

  • убеждают в безопасности сделки;

  • представляют себя менеджерами, аналитиками или представителями компаний;

  • рассказывают, что аккаунт нужен для временной переписки или тестирования сервисов.

Такая манипуляция особенно опасна для:

  • подростков и школьников, ищущих карманные деньги;

  • пожилых людей, не знакомых с цифровыми угрозами;

  • людей в сложной финансовой ситуации.

Что происходит после передачи аккаунта

Как только жертва делится доступом к своему аккаунту, контроль переходит к злоумышленникам. Они используют его для различных противоправных действий:

  • рассылают фишинговые ссылки от имени владельца;

  • просят в долг у контактов, маскируя просьбы под срочную помощь;

  • собирают личную информацию, фото и переписки для шантажа или дальнейшего обмана;

  • создают видимость реального общения, подделывая голосовые сообщения;

  • регистрируют аккаунт на сторонние сервисы и используют его как "техническую базу" для новых преступлений.

Риски для владельца аккаунта

Сдавая свой аккаунт, человек рискует стать соучастником преступлений. Это может повлечь за собой:

  • уголовную ответственность;

  • блокировку аккаунта навсегда;

  • утерю личной переписки и доступа к важной информации;

  • подрыв репутации среди друзей и коллег;

  • финансовые потери — как у владельца, так и у его контактов.

Как распознать мошенников

Мошенники часто действуют по шаблонам. Стоит насторожиться, если собеседник:

  • проявляет навязчивость или оказывает психологическое давление;

  • настаивает на срочности принятия решения;

  • просит переслать деньги или данные банковской карты;

  • требует отправить коды из SMS или перейти по подозрительным ссылкам;

  • обещает оплату за активацию функций WhatsApp или других приложений.

В подобных случаях важно немедленно прекратить переписку и не предпринимать никаких действий, даже если собеседник представляется официальным лицом или знакомым.

Вывод:

Передача аккаунта в "аренду" может казаться лёгким способом подзаработать, но на деле – это ловушка. Чтобы обезопасить себя и своих близких, никогда не передавайте доступ к мессенджерам и соцсетям третьим лицам. Даже кратковременная передача контроля может обернуться серьёзными последствиями.

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