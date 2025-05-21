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21.05.2025, 07:40

Слово — не воробей: за оскорбления онлайн казахстанцам грозит судимость

Новости Казахстана 0 435

С каждым годом последствия необдуманных слов в интернете становятся всё серьёзнее. Теперь за оскорбления в соцсетях можно получить не только блокировку аккаунта, но и привлечься к ответственности по закону. О том, какое наказание предусмотрено за клевету и унижение чести в сети, а также как можно защитить себя, если вас оскорбили, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

 

Фото: panorama.pub
Фото: panorama.pub

Что считается оскорблением по закону

В Министерстве внутренних дел Казахстана напомнили: унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме, подпадает под действие статьи 131 Уголовного кодекса. Ответственность наступает независимо от того, происходит это в офлайн или онлайн-пространстве.

Наказания за оскорбление:

  • штраф до 100 МРП (в 2025 году — 393 200 тенге);

  • либо исправительные работы в размере до 100 МРП;

  • либо общественные работы сроком до 120 часов.

Если же оскорбление было совершено публично — с использованием СМИ, интернета или других телекоммуникационных каналов, наказание ужесточается:

  • штраф до 200 МРП (786 400 тенге в 2025 году);

  • либо исправительные работы в том же размере;

  • либо общественные работы до 180 часов.

Уголовное дело — только по заявлению пострадавшего

Согласно статье 32 Уголовно-процессуального кодекса, дела по статье 131 УК относятся к категории частного обвинения. Это значит:

  • расследование начинается только по инициативе самого потерпевшего;

  • дело может быть закрыто в случае примирения сторон.

Таким образом, государственные органы не инициируют такие дела самостоятельно — без заявления жертвы.

Как отстоять честь в суде: рекомендации юриста

По словам юриста Данияра Байгабатова, пострадавший имеет право требовать не только наказания обидчика, но и компенсации морального вреда.

Шаги для подачи иска:

  1. Оценить моральный ущерб.
    Размер компенсации определяется самим гражданином — на основе его эмоционального состояния и пережитых страданий.

  2. Собрать доказательства.
    Это могут быть:

    • скриншоты комментариев;

    • ссылки на публикации;

    • переписка с обидчиком;

    • данные, подтверждающие личность нарушителя.

  3. Установить личность нарушителя.
    Без конкретной информации об ответчике суд не примет иск к рассмотрению. Если личность неизвестна, юрист рекомендует:

    • обратиться с заявлением в полицию;

    • предоставить все собранные материалы;

    • дождаться результатов проверки.

  4. Подать гражданский иск.
    После установления личности нарушителя можно обратиться в суд с требованием компенсации морального вреда.

Если уже есть приговор по делу

Юрист подчеркивает: если ранее лицо уже привлекалось к ответственности по статье 131 УК (или по административной статье), это упрощает рассмотрение гражданского иска. Суд может не проводить отдельное разбирательство по факту вины, если она уже подтверждена приговором или постановлением суда.

Кто такой Данияр Байгабатов

  • Практикующий юрист с более чем 10-летним опытом;

  • Выпускник Карагандинского университета имени академика Букетова;

  • Директор юридической компании в Астане.

Вывод: даже одно неосторожное слово в интернете может повлечь за собой не только блокировку аккаунта, но и судебные разбирательства. Важно помнить: свобода слова не означает вседозволенность, и каждый гражданин имеет право защитить свою честь и достоинство в правовом поле.

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