Народный метод? В Шымкенте «целитель» проломил позвоночник своей пациентке

Жительница Шымкента оказалась на грани инвалидности после того, как попыталась избавиться от боли в спине при помощи народной медицины. Вместо квалифицированной медицинской помощи она доверилась человеку, который представился целителем — и подверглась жестокому «лечению» ударами молотка по позвоночнику, сообщает Lada.kz со ссылкой на otyrar.kz .

Фото: orenburzhie.ru

Отказ от госпитализации и опасный эксперимент

Изначально женщина обратилась за помощью в городскую больницу с жалобами на сильную боль в спине. После обследования врачи выявили серьезные патологии позвоночника и настаивали на немедленной госпитализации. Однако пациентка проигнорировала рекомендации медиков и решила обратиться к альтернативным методам.

Через социальные сети она нашла контакты мужчины, называвшего себя народным целителем. Тот заверил женщину, что может «выбить» болезнь из организма и предложил ей пройти сеанс у себя дома.

Удары по позвоночнику и экстренная госпитализация

Как рассказала пострадавшая, целитель уложил её на кровать и начал наносить удары молотком по спине. Почти сразу после «процедуры» у нее возникло онемение в ногах и нарушения чувствительности. Осознав серьёзность последствий, женщина самостоятельно обратилась в больницу.

«Пациентка поступила с тяжелой травмой позвоночника. По ее словам, человек, представившийся целителем, бил ее по спине молотком. После этого начались неврологические симптомы – онемение и потеря чувствительности. Мы провели обследование, выявили перелом позвоночника и повреждение спинного мозга», — рассказал главный врач городской больницы №2 Бахытжан Позилов.

Благодаря своевременно оказанной экстренной помощи и интенсивной терапии, медики смогли восстановить чувствительность нижних конечностей. Женщина была выписана в удовлетворительном состоянии.

Медики предупреждают: последствия могли быть необратимыми

По словам врачей, подобное «лечение» представляет огромную опасность и может привести к параличу или пожизненной инвалидности.

«Некоторые “целители” прибегают к варварским методам — бьют пациентов, прыгают на них, делают резкие движения шеи. Это крайне травмоопасно. При любых болях в спине необходимо обращаться в больницу, делать рентген или МРТ. Никакие удары не вылечат остеохондроз», — подчеркнул Позилов.

Позиция представителей народной медицины

Даже специалисты, практикующие традиционные методы, осуждают агрессивные и некомпетентные подходы к лечению.

«Я категорически против таких методов. Удары по позвоночнику могут привести к искривлениям, защемлению нервов и другим осложнениям. Мы используем мягкие техники: массаж, мази, растяжку. Всё проводится с разрешения врача и на основе диагноза», — отметила член Ассоциации целителей Мариям Досбалаева.

Она добавила, что, к сожалению, в сфере народной медицины встречаются самозванцы, которые копируют чужие практики без понимания анатомии и физиологии, что недопустимо.

Молодеющая болезнь и проблема доверия

Врачи напоминают: остеохондроз — одно из самых распространенных заболеваний у людей старше 40 лет. Однако сегодня с ним сталкиваются и молодые — из-за сидячей работы, малоподвижного образа жизни и чрезмерного времени за компьютером.

Медики призывают казахстанцев не рисковать здоровьем и не доверять свою жизнь случайным «специалистам», особенно когда речь идет о позвоночнике и нервной системе.