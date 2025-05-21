18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.59
578.91
6.37
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.05.2025, 08:43

Народный метод? В Шымкенте «целитель» проломил позвоночник своей пациентке

Новости Казахстана 0 860

Жительница Шымкента оказалась на грани инвалидности после того, как попыталась избавиться от боли в спине при помощи народной медицины. Вместо квалифицированной медицинской помощи она доверилась человеку, который представился целителем — и подверглась жестокому «лечению» ударами молотка по позвоночнику, сообщает Lada.kz со ссылкой на otyrar.kz

Фото: orenburzhie.ru
Фото: orenburzhie.ru

Отказ от госпитализации и опасный эксперимент

Изначально женщина обратилась за помощью в городскую больницу с жалобами на сильную боль в спине. После обследования врачи выявили серьезные патологии позвоночника и настаивали на немедленной госпитализации. Однако пациентка проигнорировала рекомендации медиков и решила обратиться к альтернативным методам.

Через социальные сети она нашла контакты мужчины, называвшего себя народным целителем. Тот заверил женщину, что может «выбить» болезнь из организма и предложил ей пройти сеанс у себя дома.

Удары по позвоночнику и экстренная госпитализация

Как рассказала пострадавшая, целитель уложил её на кровать и начал наносить удары молотком по спине. Почти сразу после «процедуры» у нее возникло онемение в ногах и нарушения чувствительности. Осознав серьёзность последствий, женщина самостоятельно обратилась в больницу.

«Пациентка поступила с тяжелой травмой позвоночника. По ее словам, человек, представившийся целителем, бил ее по спине молотком. После этого начались неврологические симптомы – онемение и потеря чувствительности. Мы провели обследование, выявили перелом позвоночника и повреждение спинного мозга», — рассказал главный врач городской больницы №2 Бахытжан Позилов.

Благодаря своевременно оказанной экстренной помощи и интенсивной терапии, медики смогли восстановить чувствительность нижних конечностей. Женщина была выписана в удовлетворительном состоянии.

Медики предупреждают: последствия могли быть необратимыми

По словам врачей, подобное «лечение» представляет огромную опасность и может привести к параличу или пожизненной инвалидности.

«Некоторые “целители” прибегают к варварским методам — бьют пациентов, прыгают на них, делают резкие движения шеи. Это крайне травмоопасно. При любых болях в спине необходимо обращаться в больницу, делать рентген или МРТ. Никакие удары не вылечат остеохондроз», — подчеркнул Позилов.

Позиция представителей народной медицины

Даже специалисты, практикующие традиционные методы, осуждают агрессивные и некомпетентные подходы к лечению.

«Я категорически против таких методов. Удары по позвоночнику могут привести к искривлениям, защемлению нервов и другим осложнениям. Мы используем мягкие техники: массаж, мази, растяжку. Всё проводится с разрешения врача и на основе диагноза», — отметила член Ассоциации целителей Мариям Досбалаева.

Она добавила, что, к сожалению, в сфере народной медицины встречаются самозванцы, которые копируют чужие практики без понимания анатомии и физиологии, что недопустимо.

Молодеющая болезнь и проблема доверия

Врачи напоминают: остеохондроз — одно из самых распространенных заболеваний у людей старше 40 лет. Однако сегодня с ним сталкиваются и молодые — из-за сидячей работы, малоподвижного образа жизни и чрезмерного времени за компьютером.

Медики призывают казахстанцев не рисковать здоровьем и не доверять свою жизнь случайным «специалистам», особенно когда речь идет о позвоночнике и нервной системе.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0

Последние комментарии

< >
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Имярек → На кол посадить, ублюдка
В Казахстане женщина получила шестизначный штраф за букет и клубнику
golden tulip → Смешно. Влетела за ягоды. А миллиардами тырят и дают взятки и все у них на мази
Уличный мордобой в Мангистау: отец снимал драку сына и заплатит штраф
fox1167 → "на отца составлен административный протокол"-----Всё правильно! Но если бы другой отец дал шапалак этому отцу--было бы вааааще супер!
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Santa → Бесспорно 100% вина водителя, но надо также учить пешеходов, чтобы не просто пёрли как по красной дорожке, а обязательно убедились что их видят водители и машина останавливается.
Еще одна дорога станет платной с 24 мая 2025 года
Aqtau_2023 → Платная она будет для всего транспорта или только для грузовых.