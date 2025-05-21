В Казахстане ужесточили контроль за выдачей чеков: штрафы выросли

Если продавец не выдает чек при продаже товара или оказании услуги, это считается нарушением налогового законодательства Казахстана. За подобное действие предусмотрены штрафы, сумма которых может достигать 157 280 тенге. Как защитить свои права и куда обращаться в случае нарушения — рассказываем ниже, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Согласно требованиям Налогового кодекса РК, каждый продавец или поставщик услуги обязан выдать фискальный чек после получения оплаты. Для этого необходимо использовать контрольно-кассовую машину с фискальной памятью. Чек является не только подтверждением оплаты, но и важным документом для защиты прав потребителя, особенно при возврате товара или предъявлении претензий.
Если чек не выдали, казахстанцы могут подать жалобу через электронный сервис e-Otinish в приложении eGov Mobile.
точный адрес и время покупки;
название торговой точки или субъекта предпринимательства;
описание товара, услуги или работы;
видеодоказательство (при наличии);
любую дополнительную информацию, которая поможет в проверке.
Жалобу необходимо направлять в Департамент государственных доходов по месту нахождения продавца.
Если факт нарушения подтверждается впервые, нарушитель получает официальное предупреждение. При повторном инциденте в течение года налагается штраф:
Малый бизнес, нотариусы, ЧСИ — 20 МРП (78 640 тенге);
Средний бизнес — 30 МРП (117 960 тенге);
Крупный бизнес — 40 МРП (157 280 тенге).
Если предприниматель вовсе не использует кассовый аппарат, наказание аналогично: первое нарушение — предупреждение, второе — штраф.
Размеры штрафов:
Малый бизнес, нотариусы, ЧСИ — 15 МРП (58 980 тенге);
Средний бизнес — 30 МРП (117 960 тенге);
Крупный бизнес — 50 МРП (196 600 тенге).
Фискальный чек — это не просто бумажка, а документ с установленным перечнем данных:
ИИН/БИН предпринимателя;
заводской номер кассового аппарата;
номер чека и дата покупки;
наименование и количество товаров/услуг;
общая сумма;
размер НДС;
адрес, где используется касса;
данные оператора;
штрихкод.
Некоторые продавцы требуют у клиентов предоставить ИИН для оформления чека, однако это противозаконно. Указание ИИН в чеке возможно только по инициативе самого покупателя, а не по требованию продавца.
Чтобы мотивировать казахстанцев требовать чеки, государство проводит акции:
«Требуй чек – выиграй приз»
«Байге»
Участники могут сканировать чеки через приложение Amian и получать шанс выиграть денежные и другие призы. Акции действуют до конца 2025 года.
Напоследок в Департаменте государственных доходов напомнили: покупатель вправе сам выбирать удобный способ оплаты — наличными или безналично. Продавец не имеет права отказывать в приеме выбранной формы оплаты. Что делать в случае отказа, уже объяснялось в ранее опубликованных материалах.
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