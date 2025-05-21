Размер пенсии снизился: сколько получают казахстанцы

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, озвученным 21 мая 2025 года, к началу мая средний размер пенсии в стране составил 143 400 тенге . Несмотря на проведённые в начале года индексации, эта сумма оказалась ниже показателей прошлых месяцев, сообщает Lada.kz

Фото: kzvesti.kz

Сколько пенсионеров в Казахстане

На сегодняшний день в республике насчитывается 2 млн 471 тыс. пенсионеров. Государство продолжает выплачивать пенсии по смешанной системе — солидарной и накопительной, с учётом трудового стажа и индивидуальных пенсионных отчислений.

Структура средней пенсии

Как уточнили в Минтруда, совокупная пенсия включает два компонента:

Солидарная пенсия — 95 784 тенге

Базовая пенсия — 47 616 тенге

Таким образом, общий средний размер пенсионной выплаты на 1 мая 2025 года — 143 400 тенге.

Сколько денег потрачено на пенсии с начала года

С января по апрель 2025 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 1 трлн 394,2 млрд тенге, из них:

943,4 млрд тенге — на солидарные пенсии

450,8 млрд тенге — на базовую пенсию

Индексация выплат в 2025 году

С 1 января 2025 года базовые и солидарные пенсии были проиндексированы:

Базовая пенсия — увеличена на 6,5% , в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции

Солидарная пенсия — проиндексирована на 8,5%, что опережает инфляцию на 2%

Кроме того, продолжается реализация поручения главы государства, согласно которому до 2027 года минимальный размер базовой пенсии должен достичь 70% от прожиточного минимума, а максимальный — 120%.

С 1 января 2025 года вступили в силу следующие изменения:

Минимальный размер базовой пенсии — 32 360 тенге (70% от прожиточного минимума)

Максимальный размер базовой пенсии — 50 851 тенге (110% от прожиточного минимума)

Как рассчитывается базовая пенсия

С 1 июля 2018 года базовая пенсия в Казахстане назначается с учётом стажа участия в пенсионной системе. Этот стаж включает:

Трудовой стаж, накопленный до 1 января 1998 года (в рамках солидарной системы)

Периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ)

Расчёт базовой пенсии:

0–10 лет участия или при его отсутствии — 70% от прожиточного минимума

За каждый последующий год сверх 10 лет — прибавляется 2%

При стаже 20 лет — 90% от прожиточного минимума

При стаже 30 лет и более — максимальный размер, т.е. 110%

Также уточняется, что если в одном месяце на счёт в ЕНПФ поступает несколько взносов, период участия всё равно засчитывается как один месяц. Следовательно, регулярность и полнота отчислений напрямую влияют на будущий размер базовой пенсии.

От чего зависит солидарная пенсия

Размер пенсии по возрасту (солидарной части) зависит от следующих параметров:

Продолжительность трудового стажа до 1 января 1998 года (не менее 6 месяцев)

Среднемесячный доход, полученный перед выходом на пенсию

Таким образом, финансовое обеспечение пенсионеров формируется исходя из принципа участия в системе и платежной дисциплины в течение трудовой жизни.