Казахстанский ювелирный бренд Saltanat Diamond Gallery завоевал Канны и Vogue

Saltanat Diamond Gallery из Казахстана стал настоящим открытием Каннского кинофестиваля и удостоился внимания международной fashion-прессы. Украшения бренда появились в образах звезд, попали в фотоподборки глянца и были замечены на ведущих светских площадках Европы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz

Фото: предоставлено ювелирным домом “Saltanat Diamond Gallery”

Украшения из Казахстана — на красной дорожке Канн

В этом году на 78-м Каннском кинофестивале в образах знаменитостей засветились ювелирные изделия, созданные казахстанскими мастерами. Украшения от бренда Saltanat Diamond Gallery стали стильным дополнением к нарядам актрис и инфлюэнсеров, появившихся на премьерах и официальных мероприятиях.

Образ Ханны Уэддингем — в центре внимания модных изданий

Одной из главных звезд, выбравших украшения бренда, стала британская актриса Ханна Уэддингем, известная по сериалам «Тед Лассо» и «Наследники». На премьере фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» она вышла в полном комплекте ювелирных изделий казахстанского бренда: серьгах, кольце, браслете и подвеске.

Этот образ не остался незамеченным: он был отмечен в престижной подборке Vanity Fair Italia, а также получил высокие оценки в других международных модных изданиях.

На другом мероприятии фестиваля — фотоколле — актриса снова появилась в украшениях Saltanat, дополнив ими яркое платье с флористической вышивкой.

Инфлюэнсер Фархана Боди выбрала стиль made in Kazakhstan

Украшения бренда также украсили образ известной предпринимательницы и инфлюэнсера Фарханы Боди. Она дополнила комплектом от Saltanat свой наряд от Atelier Zuhra, появившись в нем на красной дорожке.

Позднее в том же образе Боди блистала на официальном приеме Vanity Fair, и фотографии с мероприятия были отмечены в глянцевых подборках. Журнал Harper’s Bazaar Kazakhstan включил этот выход в список самых эффектных образов Каннского кинофестиваля 2025 года.

Бренд замечен и в промо-туре «Белоснежки»

Украшения казахстанского бренда появились и за пределами Франции — в рамках международного промо-тура фильма «Белоснежка» в Испании. Звезда картины Рэйчел Зеглер вышла на одно из мероприятий в платье от Elie Saab, дополненном кольцами от Saltanat Diamond Gallery.

Международное признание в Париже

Ранее бренд был представлен на парижской выставке Precious Room by Muriel Piaser, которая проходила в рамках Недели высокой моды и ювелирного искусства. Это мероприятие объединяет ведущих игроков ювелирной индустрии и молодых дизайнеров со всего мира. Именно здесь украшения из Казахстана привлекли внимание стилиста Сары Слудски, известной работой над звёздными образами Голливуда.

О бренде: традиции, искусство и национальные мотивы

Ювелирный дом Saltanat Diamond Gallery базируется в Казахстане и успешно работает как на внутреннем, так и на международном рынках. Отличительная черта бренда — использование традиционной казахской символики и орнаментов.

В коллекциях — таких как «Ұлытау», «Дочь степей», «Махаббат» — отражены темы этнокультурного наследия, преемственности поколений и самобытности степной цивилизации.

«Процесс создания украшений включает глубокое изучение архивов, библиотек, старинных узоров. Наши дизайнеры не просто рисуют эскизы — они консультируются с носителями ремесленных традиций, восстанавливая забытые формы и символику», — отметили представители бренда.

Saltanat Diamond Gallery — яркий пример того, как национальное искусство может получить признание на мировой сцене. Бренд не только представляет Казахстан в мире высокой моды, но и бережно транслирует культурные коды своей страны через ювелирное искусство.