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21.05.2025, 10:53

Россия ужесточает правила въезда для иностранцев: что изменится с 30 июня для казахстанцев

Новости Казахстана 0 2 939

С 30 июня 2025 года вступают в силу новые правила пересечения границы России для граждан, приезжающих по безвизовому режиму, включая граждан Казахстана. Обновленные требования коснутся всех пограничных пунктов страны и вводят обязательную электронную регистрацию и биометрическую идентификацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на 24.kz.

Фото: zr.ru
Фото: zr.ru

Электронное заявление и QR-код — обязательны

Иностранцы, планирующие поездку в Россию, должны:

  • минимум за 72 часа до пересечения границы;

  • подать электронное заявление через специальную платформу RuID;

  • предоставить личные данные, фотографию, а также информацию о планируемых сроках въезда, пребывания и выезда;

  • после одобрения получить уникальный QR-код, который нужно будет предъявить при въезде.

Как уточнили в посольстве Казахстана в России, это правило касается всех казахстанцев, вне зависимости от того, каким документом они пересекают границу — паспортом или удостоверением личности.

Биометрическая идентификация на границе

Дополнительно при въезде иностранные граждане обязаны пройти биометрическую процедуру, включающую:

  • снятие отпечатков пальцев;

  • фотографирование.

Собранные данные будут сохраняться в цифровом профиле иностранного гражданина.

Кто освобождается от новых требований

Исключения из новых правил предусмотрены только для следующих категорий лиц:

  • дипломаты и сотрудники международных организаций;

  • дети до 6 лет.

Экстренные случаи: есть послабления

В случае неотложного въезда — например, из-за болезни, необходимости срочного лечения или смерти близкого родственника — иностранцы могут подать электронную заявку в сжатые сроки:

  • не менее чем за 4 часа до прибытия на территорию России.

Такая заявка также подается через платформу RuID, которая пока еще находится в стадии разработки.

Важно: единые правила для всех пропускных пунктов

Согласно официальной информации, новые правила будут унифицированы — они начнут действовать на всех пунктах пропуска, независимо от региона или способа пересечения границы.

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