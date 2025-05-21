Россия ужесточает правила въезда для иностранцев: что изменится с 30 июня для казахстанцев

С 30 июня 2025 года вступают в силу новые правила пересечения границы России для граждан, приезжающих по безвизовому режиму, включая граждан Казахстана. Обновленные требования коснутся всех пограничных пунктов страны и вводят обязательную электронную регистрацию и биометрическую идентификацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на 24.kz .

Фото: zr.ru

Электронное заявление и QR-код — обязательны

Иностранцы, планирующие поездку в Россию, должны:

минимум за 72 часа до пересечения границы ;

подать электронное заявление через специальную платформу RuID ;

предоставить личные данные, фотографию, а также информацию о планируемых сроках въезда, пребывания и выезда;

после одобрения получить уникальный QR-код, который нужно будет предъявить при въезде.

Как уточнили в посольстве Казахстана в России, это правило касается всех казахстанцев, вне зависимости от того, каким документом они пересекают границу — паспортом или удостоверением личности.

Биометрическая идентификация на границе

Дополнительно при въезде иностранные граждане обязаны пройти биометрическую процедуру, включающую:

снятие отпечатков пальцев;

фотографирование.

Собранные данные будут сохраняться в цифровом профиле иностранного гражданина.

Кто освобождается от новых требований

Исключения из новых правил предусмотрены только для следующих категорий лиц:

дипломаты и сотрудники международных организаций;

дети до 6 лет.

Экстренные случаи: есть послабления

В случае неотложного въезда — например, из-за болезни, необходимости срочного лечения или смерти близкого родственника — иностранцы могут подать электронную заявку в сжатые сроки:

не менее чем за 4 часа до прибытия на территорию России.

Такая заявка также подается через платформу RuID, которая пока еще находится в стадии разработки.

Важно: единые правила для всех пропускных пунктов

Согласно официальной информации, новые правила будут унифицированы — они начнут действовать на всех пунктах пропуска, независимо от региона или способа пересечения границы.