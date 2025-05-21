Россия ужесточает правила въезда для иностранцев: что изменится с 30 июня для казахстанцев

С 30 июня 2025 года вступают в силу новые правила пересечения границы России для граждан, приезжающих по безвизовому режиму, включая граждан Казахстана. Обновленные требования коснутся всех пограничных пунктов страны и вводят обязательную электронную регистрацию и биометрическую идентификацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на 24.kz.
Иностранцы, планирующие поездку в Россию, должны:
минимум за 72 часа до пересечения границы;
подать электронное заявление через специальную платформу RuID;
предоставить личные данные, фотографию, а также информацию о планируемых сроках въезда, пребывания и выезда;
после одобрения получить уникальный QR-код, который нужно будет предъявить при въезде.
Как уточнили в посольстве Казахстана в России, это правило касается всех казахстанцев, вне зависимости от того, каким документом они пересекают границу — паспортом или удостоверением личности.
Дополнительно при въезде иностранные граждане обязаны пройти биометрическую процедуру, включающую:
снятие отпечатков пальцев;
фотографирование.
Собранные данные будут сохраняться в цифровом профиле иностранного гражданина.
Исключения из новых правил предусмотрены только для следующих категорий лиц:
дипломаты и сотрудники международных организаций;
дети до 6 лет.
В случае неотложного въезда — например, из-за болезни, необходимости срочного лечения или смерти близкого родственника — иностранцы могут подать электронную заявку в сжатые сроки:
не менее чем за 4 часа до прибытия на территорию России.
Такая заявка также подается через платформу RuID, которая пока еще находится в стадии разработки.
Согласно официальной информации, новые правила будут унифицированы — они начнут действовать на всех пунктах пропуска, независимо от региона или способа пересечения границы.
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