Казахстан накроет северный антициклон: ожидается новое похолодание

Синоптики Казгидромета опубликовали обновлённый прогноз погоды на ближайшие дни — 22, 23 и 24 мая. Согласно данным метеорологов, в страну приближается северный антициклон, который вновь принесёт понижение температур, особенно в северные области, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Переменчивая погода: от гроз к холодам

Пока Казахстан остаётся под влиянием циклона и сопутствующих фронтальных разделов. Это означает, что в ближайшие сутки сохранятся неустойчивые погодные условия:

в ряде регионов пройдут дожди,

возможны грозы,

температура воздуха останется повышенной.

Однако уже к пятнице, 24 мая, синоптическая картина начнёт резко меняться.

Что принесёт антициклон

Северный антициклон, который начнёт распространяться на территорию Казахстана, приведёт к ощутимому похолоданию. Несмотря на то, что осадки ещё будут наблюдаться, температурный фон значительно снизится:

в северных регионах ночью ожидается всего +3…+8°C ,

днём воздух прогреется лишь до +10…+15°C.

Такой контраст после тёплых весенних дней может быть особенно ощутим для жителей Севера и Центрального Казахстана.

Майская погода: что обещали ранее

Ранее в Казгидромете сообщали, что в целом май в Казахстане ожидается тёплым. Средняя температура воздуха, по прогнозу, должна превысить климатическую норму на 1 градус почти по всей территории страны.

Тем не менее, даже при общем потеплении месяца отдельные периоды похолодания — как ожидается в конце недели — вполне возможны и соответствуют характеру весеннего межсезонья.