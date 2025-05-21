Где в Казахстане построят четыре новых завода по производству сжиженного газа

В разных регионах Казахстана начато строительство новых объектов по производству сжиженного природного газа (СПГ). Как сообщили в Министерстве энергетики, это часть стратегии по развитию газоперерабатывающей отрасли страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: lsm.kz

Запуск производства в Астане

В столице республики реализуется один из крупнейших проектов в этом направлении. Казахский институт нефти и газа строит предприятие по производству СПГ за счёт собственных инвестиций. Производственный комплекс будет вводиться поэтапно:

Первая очередь предусматривает выпуск 75 тысяч тонн СПГ в год;

Вторая очередь увеличит мощности до 175 тысяч тонн в год.

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланированы на первый квартал 2027 года.

Строительство в регионах

Помимо Астаны, заводы по производству сжиженного природного газа появятся и в других городах:

Рудный — мощность будущего завода составит 50 тысяч тонн СПГ в год ;

Тараз — планируется наладить выпуск 70 тысяч тонн продукции ежегодно;

Мангистауская область — предприятие будет производить 146 тысяч тонн СПГ в год.

Общие сроки реализации

Все вышеуказанные проекты входят в общий план по наращиванию газоперерабатывающих мощностей в стране и должны быть завершены до конца 2027 года.