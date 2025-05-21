Опасные переводы: депутат обратился к генпрокурору Казахстана

Депутат Мажилиса Олжас Куспеков направил официальный запрос генеральному прокурору, председателю Национального банка и руководителю Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. В нем он выразил обеспокоенность отсутствием контроля над цифровыми активами и теневой активностью на криптовалютном рынке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Угрозы, связанные с криптоактивами

Куспеков отметил, что в Казахстане до сих пор нет системного подхода к хранению криптовалют, изъятых у лиц, использовавших их в противоправных целях. В частности:

отсутствуют четкие технические и юридические механизмы хранения изъятых активов;

существует риск их утраты, кражи или вывода через подставных лиц;

такие пробелы в регулировании создают лазейки для преступной деятельности.

Молодежь — под прицелом нелегальных схем

Особую тревогу у депутата вызывает рост вовлеченности молодежи в теневой крипторынок. По его словам, этому способствуют:

блогеры и самопровозглашённые «крипто-коучи», не имеющие лицензий;

активная реклама нелегальных платформ с обещаниями «гарантированной прибыли»;

нарушение законодательства в сфере финансового консультирования.

Банки и миллиарды без надзора

Депутат также указал на тревожные данные Агентства по финансовому мониторингу. Согласно им:

через счета десяти банков второго уровня прошли криптовалютные операции на сумму свыше 4,2 млрд тенге ;

операции проводились в обход действующего законодательства и без должного контроля со стороны финансовых учреждений.

Нелегальные биржи и рекламный бум

Несмотря на запреты, в стране продолжают функционировать нелегальные криптобиржи. Они:

остаются доступны в App Store и Play Market;

активно продвигаются в социальных сетях;

участвуют в массовых мероприятиях и остаются безнаказанными.

По данным аналитической компании Chainalysis, в 2023 году 86% всех криптовалютных операций в Казахстане (примерно 3,5 млрд долларов) пришлись именно на теневой сектор.

Какие меры предлагает депутат

Олжас Куспеков призвал к принятию следующих шагов:

Создание государственного цифрового резерва при Нацбанке — для хранения изъятых криптоактивов.

Введение понятия "инвестиционного коучинга" в законодательство — с обязательным лицензированием деятельности.

Разработка механизма блокировки аккаунтов пользователей, нарушающих законодательство.

Проведение аудита денежных переводов и усиление контроля за соблюдением требований со стороны банков.

Блокировка сайтов и приложений нелицензированных криптобирж.

Публикация перечня официально разрешённых платформ — для защиты граждан от мошенничества.

Вопрос легализации криптовалют — в повестке Нацбанка

Напомним, что в конце 2024 года председатель Национального банка Тимур Сулейменов заявлял о необходимости легализации криптовалют и обменных операций в Казахстане. Он подчеркнул, что такие меры должны быть внедрены в рамках национальной правовой системы и сопровождаться отчетностью и контролем. Вопросы регулирования цифровых активов, по его словам, будут обсуждаться как с представителями традиционного финансового сектора, так и с участниками криптоиндустрии и финтеха.