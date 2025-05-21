Поддерживают ли казахстанские компании Россию в военных целях, рассказали в МИД

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин заявил, что отечественные компании не участвуют в схемах обхода международных санкций, введённых против России. Об этом он сообщил 21 мая в кулуарах Мажилиса, комментируя появившиеся обвинения о якобы поставках товаров двойного назначения из Казахстана, которые могут быть использованы в военных целях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Обвинения без оснований

По словам дипломата, Казахстан строго придерживается международных норм и не допускает действий, способных навредить его репутации:

«Таких фактов нет. Конечно, риски существуют, ведь действуют два крупных санкционных режима — европейский и американский. Тем не менее Казахстан находится в хороших отношениях с обоими партнёрами с точки зрения соблюдения этих ограничений», — подчеркнул Рахметуллин.

Жёсткий контроль за экспортом

Он также отметил, что в стране выстроена чёткая система экспортного контроля, которая позволяет оперативно отслеживать потенциальные нарушения:

используется перечень санкционных товаров;

осуществляется межведомственное взаимодействие, в том числе с Министерством торговли;

при необходимости ограничиваются поставки, даже если это наносит ущерб отечественным производителям.

Превентивные меры и сотрудничество

Рахметуллин добавил, что Казахстан не заинтересован в ухудшении отношений с международными партнёрами и делает всё возможное, чтобы предотвратить любые попытки обхода санкций: