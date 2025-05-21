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21.05.2025, 13:45

Поддерживают ли казахстанские компании Россию в военных целях, рассказали в МИД

Новости Казахстана 0 516

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин заявил, что отечественные компании не участвуют в схемах обхода международных санкций, введённых против России. Об этом он сообщил 21 мая в кулуарах Мажилиса, комментируя появившиеся обвинения о якобы поставках товаров двойного назначения из Казахстана, которые могут быть использованы в военных целях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Обвинения без оснований

По словам дипломата, Казахстан строго придерживается международных норм и не допускает действий, способных навредить его репутации:

«Таких фактов нет. Конечно, риски существуют, ведь действуют два крупных санкционных режима — европейский и американский. Тем не менее Казахстан находится в хороших отношениях с обоими партнёрами с точки зрения соблюдения этих ограничений», — подчеркнул Рахметуллин.

Жёсткий контроль за экспортом

Он также отметил, что в стране выстроена чёткая система экспортного контроля, которая позволяет оперативно отслеживать потенциальные нарушения:

  • используется перечень санкционных товаров;

  • осуществляется межведомственное взаимодействие, в том числе с Министерством торговли;

  • при необходимости ограничиваются поставки, даже если это наносит ущерб отечественным производителям.

Превентивные меры и сотрудничество

Рахметуллин добавил, что Казахстан не заинтересован в ухудшении отношений с международными партнёрами и делает всё возможное, чтобы предотвратить любые попытки обхода санкций:

«Мы очень строго следим за этим вопросом, зачастую даже в ущерб собственным экономическим интересам. Главное — сохранить международное доверие к нашей стране», — подчеркнул представитель МИД.

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