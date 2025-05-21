Поддерживают ли казахстанские компании Россию в военных целях, рассказали в МИД

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин заявил, что отечественные компании не участвуют в схемах обхода международных санкций, введённых против России. Об этом он сообщил 21 мая в кулуарах Мажилиса, комментируя появившиеся обвинения о якобы поставках товаров двойного назначения из Казахстана, которые могут быть использованы в военных целях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Обвинения без оснований
По словам дипломата, Казахстан строго придерживается международных норм и не допускает действий, способных навредить его репутации:
«Таких фактов нет. Конечно, риски существуют, ведь действуют два крупных санкционных режима — европейский и американский. Тем не менее Казахстан находится в хороших отношениях с обоими партнёрами с точки зрения соблюдения этих ограничений», — подчеркнул Рахметуллин.
Жёсткий контроль за экспортом
Он также отметил, что в стране выстроена чёткая система экспортного контроля, которая позволяет оперативно отслеживать потенциальные нарушения:
используется перечень санкционных товаров;
осуществляется межведомственное взаимодействие, в том числе с Министерством торговли;
при необходимости ограничиваются поставки, даже если это наносит ущерб отечественным производителям.
Превентивные меры и сотрудничество
Рахметуллин добавил, что Казахстан не заинтересован в ухудшении отношений с международными партнёрами и делает всё возможное, чтобы предотвратить любые попытки обхода санкций:
«Мы очень строго следим за этим вопросом, зачастую даже в ущерб собственным экономическим интересам. Главное — сохранить международное доверие к нашей стране», — подчеркнул представитель МИД.
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