18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.59
578.91
6.37
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.05.2025, 14:09

Казахстан по-прежнему ждет от Украины объяснений по поводу атак на объекты КТК

Новости Казахстана 0 526

Казахстанские власти уже второй месяц не могут получить официальный ответ от Украины по поводу инцидентов с ударами по объектам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин, подчеркнув, что Астана продолжает дипломатическое давление и ожидает прояснений от Киева, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: МИД РФ / РИА Новости
Фото: МИД РФ / РИА Новости

Астана выражает озабоченность и продолжает дипломатические усилия

«Ответа пока не было. Я не думаю, что он поступит в ближайшее время», — отметил представитель МИД Казахстана.

Дипломатическое напоминание и официальные запросы

Рахметуллин уточнил, что казахстанская сторона неоднократно обращалась к украинской стороне через посольство республики с просьбой дать разъяснения по поводу атаки Вооруженных сил Украины на объекты КТК. Несмотря на все усилия, ответа на официальные ноты пока не поступило.

МИД Казахстана обеспокоен действиями Украины

В Министерстве иностранных дел Казахстана отметили, что действия Украины вызывают серьёзную озабоченность. В частности, тревогу вызывает не только сам факт атаки, но и отсутствие какой-либо официальной реакции со стороны украинских властей.

Казахстан настаивает на дипломатическом пути

Ранее Акан Рахметуллин уже заявлял, что Астана рассматривает произошедшее как серьезный дипломатический вопрос, который должен быть решен мирным путем. Казахстанские власти рассчитывают на проведение двусторонних контактов для урегулирования ситуации, связанной с ударом ВСУ по нефтеперекачивающей станции консорциума.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0

Последние комментарии

< >
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Имярек → На кол посадить, ублюдка
В Казахстане женщина получила шестизначный штраф за букет и клубнику
golden tulip → Смешно. Влетела за ягоды. А миллиардами тырят и дают взятки и все у них на мази
Уличный мордобой в Мангистау: отец снимал драку сына и заплатит штраф
fox1167 → "на отца составлен административный протокол"-----Всё правильно! Но если бы другой отец дал шапалак этому отцу--было бы вааааще супер!
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Santa → Бесспорно 100% вина водителя, но надо также учить пешеходов, чтобы не просто пёрли как по красной дорожке, а обязательно убедились что их видят водители и машина останавливается.
Еще одна дорога станет платной с 24 мая 2025 года
Aqtau_2023 → Платная она будет для всего транспорта или только для грузовых.