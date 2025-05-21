Казахстан по-прежнему ждет от Украины объяснений по поводу атак на объекты КТК

Казахстанские власти уже второй месяц не могут получить официальный ответ от Украины по поводу инцидентов с ударами по объектам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин, подчеркнув, что Астана продолжает дипломатическое давление и ожидает прояснений от Киева, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС .

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Астана выражает озабоченность и продолжает дипломатические усилия

«Ответа пока не было. Я не думаю, что он поступит в ближайшее время», — отметил представитель МИД Казахстана.

Дипломатическое напоминание и официальные запросы

Рахметуллин уточнил, что казахстанская сторона неоднократно обращалась к украинской стороне через посольство республики с просьбой дать разъяснения по поводу атаки Вооруженных сил Украины на объекты КТК. Несмотря на все усилия, ответа на официальные ноты пока не поступило.

МИД Казахстана обеспокоен действиями Украины

В Министерстве иностранных дел Казахстана отметили, что действия Украины вызывают серьёзную озабоченность. В частности, тревогу вызывает не только сам факт атаки, но и отсутствие какой-либо официальной реакции со стороны украинских властей.

Казахстан настаивает на дипломатическом пути

Ранее Акан Рахметуллин уже заявлял, что Астана рассматривает произошедшее как серьезный дипломатический вопрос, который должен быть решен мирным путем. Казахстанские власти рассчитывают на проведение двусторонних контактов для урегулирования ситуации, связанной с ударом ВСУ по нефтеперекачивающей станции консорциума.