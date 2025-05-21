«Такого не было никогда»: после экспорта говядина обошла по цене конину в Казахстане

Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов выразил обеспокоенность резким ростом цен на говядину в стране. В своем депутатском запросе он указал, что причиной этого стало чрезмерное увеличение объемов экспорта мяса за рубеж. По его мнению, правительство не предусмотрело необходимые меры для предотвращения дефицита продукта на внутреннем рынке, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Рост цен и нехватка мяса: последствия экспорта

Как подчеркнул Магеррамов, решение об открытии экспорта мяса в соседние страны принималось без учета ключевых факторов:

возможного дефицита говядины на внутреннем рынке;

подорожания топлива и смазочных материалов;

высокой стоимости запасных частей для сельхозтехники.

В результате, отметил депутат, значительная часть поголовья крупного рогатого скота была вывезена за пределы страны, что резко сократило предложение говядины на рынке. Это привело к повышению цен: если ранее конина традиционно была дороже, то теперь говядина стоит в разы больше.

«Из-за масштабного экспорта резко сократилось количество говядины в стране. Это дало повод производителям и торговцам завышать цену. Теперь говядина стоит дороже конины — чего никогда не было», — заявил Магеррамов.

Восстановление поголовья — вопрос нескольких лет

По словам депутата, возвращение прежнего объема скота на внутренний рынок может занять не менее трёх лет. При этом, по его оценке, действия правительства привели к несбалансированности отрасли, что отразилось не только на ценах, но и на доступности мяса для населения.

Проблемы субсидирования и приоритеты господдержки

Магеррамов также обратил внимание на несоответствие в распределении государственной поддержки:

Субсидии на развитие племенного животноводства и улучшение качества продукции в основном получают крупные агрохолдинги.

Субсидии на корма распределялись аналогичным образом, в то время как малые фермерские хозяйства остались без реальной поддержки.

В 2024 году большая часть средств по госпрограмме пошла на переработку продукции, но, как отметил депутат, перерабатывать попросту нечего — из-за нехватки сырья.

Предложения по улучшению ситуации

Для выхода из кризиса Магеррамов предложил пересмотреть приоритеты господдержки и сосредоточиться на следующих направлениях:

направить бюджетные средства не на переработку, а на развитие животноводства;

поддерживать не только крупные агрофирмы, но и малые крестьянские хозяйства;

построить дополнительные убойные площадки, особенно в регионах, где ощущается острая нехватка инфраструктуры;

включить конину в перечень товаров на портале госзакупок наряду с говядиной — с целью стабилизации цен на мясо.