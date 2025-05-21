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21.05.2025, 16:15

46 миллиардов в долг: зачем Казахстану понадобился крупный заем

Новости Казахстана 0 2 720

На пленарном заседании Мажилиса стало известно, что Казахстан заключил соглашение с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) о привлечении займа на сумму, эквивалентную примерно 46 миллиардам тенге. Средства планируется направить на развитие цифровой инфраструктуры в сельской местности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Финансирование проекта цифровизации

Как пояснил депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов, соглашение с МБРР было подписано ещё в декабре прошлого года. Оно предусматривает выделение средств на реализацию проекта по ускоренной цифровизации в целях формирования инклюзивной экономики. Главная задача инициативы — обеспечить устойчивый доступ к высокоскоростному интернету в населённых пунктах, которые в настоящее время либо не охвачены, либо недостаточно охвачены цифровой инфраструктурой.

«Цель проекта — обеспечить жителей сёл высококачественной связью. Это необходимо для восстановления инфраструктуры, полноценного доступа к информации и предоставления современных цифровых услуг», — отметил Сабильянов.

Условия займа

Сумма займа составляет 13 миллиардов японских иен, что по текущему курсу (3,54 тенге за иену) эквивалентно примерно 46 миллиардам тенге. Срок предоставления займа — 12 лет. Финансирование будет направлено исключительно на расширение доступа к широкополосному интернету в отдалённых регионах Казахстана.

О МБРР

Международный банк реконструкции и развития — ключевой институт Группы Всемирного банка. Он был создан в 1944 году одновременно с Международным валютным фондом (МВФ). МБРР занимается предоставлением долгосрочных кредитов странам для реализации проектов в сфере инфраструктуры, развития и модернизации экономики.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Ничего страшного сначала разворуют а потом из пенсионного фонда выплатят кредиторам
21.05.2025, 11:51
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