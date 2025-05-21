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21.05.2025, 17:16

Пленные казахстанцы в Украине? В МИД рассказали, что происходит на самом деле

Новости Казахстана 0 953

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин в кулуарах Мажилиса прокомментировал информацию о возможном нахождении казахстанских граждан в плену в Украине. По его словам, на данный момент у ведомства отсутствуют какие-либо подтвержденные данные по этому вопросу, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: iz.ru
Фото: iz.ru

Официальной информации о казахстанцах среди пленных нет

«У нас нет официальной информации. Всё, что распространяется через различные каналы и источники — это одно. Совсем другое — официальное уведомление, которое должно поступить в форме ноты через дипломатические каналы», — пояснил он.

Рахметуллин подчеркнул, что при поступлении такой информации МИД направит её в соответствующие правоохранительные органы. Однако до сих пор никаких дипломатических уведомлений, подтверждающих наличие пленных граждан Казахстана, в министерство не поступало.

Обращений от граждан также не поступало

Представитель внешнеполитического ведомства уточнил, что ни один из граждан Казахстана официально не обращался в МИД по поводу задержания или плена своих родственников или знакомых на территории Украины.

Осуждённые за участие в военных действиях

Примеры вынесенных приговоров

Несмотря на отсутствие официальных данных о пленных, в Казахстане уже были случаи судебного преследования граждан, принимавших участие в боевых действиях в Украине. В частности:

  • В Караганде местный житель был осуждён на 6 лет и 8 месяцев лишения свободы за участие в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

  • В январе 2025 года в Жезказгане другой гражданин получил 4 года и 6 месяцев заключения за аналогичные действия.

  • Ранее сообщалось и о студенте из Казахстана, обучавшемся в Томске, который также вступил в ряды ЧВК «Вагнер». Первоначально в СМИ распространялась информация о его якобы насильственном вербовочном похищении, однако позже МИД Казахстана опроверг эти сведения.

МИД: гражданин вступил добровольно

По данным внешнеполитического ведомства, студент подписал контракт с ЧВК по собственному желанию. Официальный представитель МИД Айбек Смадияров, комментируя ситуацию, предупредил:

«Гражданин РК вступил в ряды ЧВК “Вагнер” по собственной инициативе. Напоминаю, что за участие в вооруженных конфликтах на территории других государств предусмотрена уголовная ответственность — от 5 до 9 лет лишения свободы».

Напоминание от МИД: участие в военных конфликтах — преступление

МИД Казахстана в очередной раз предостерёг граждан от участия в военных действиях за рубежом. Независимо от мотивации — добровольной или под давлением — подобные действия квалифицируются как преступление и влекут за собой суровое наказание в рамках законодательства Республики Казахстан.

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