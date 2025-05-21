В приложении ЦОН появилась новая услуга: теперь казахстанцы могут рассчитать пенсии и пособия

Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщила о запуске нового сервиса в мобильном приложении ЦОН. С его помощью пользователи смогут рассчитать ориентировочный размер пенсий, пособий и других социальных выплат, сообщает Lada.kz
В приложении появилась функция «Сервис расчета пенсий и пособий», которая позволяет получить предварительную информацию о возможных выплатах от государства. Услуга разработана для удобства граждан и дает общее представление о размерах будущих начислений.
Чтобы воспользоваться сервисом, НЕОБХОДИМО:
Открыть мобильное приложение ЦОН;
Перейти в раздел «Все услуги»;
Выбрать пункт «Сервис расчета пенсий и пособий»;
Следовать пошаговой инструкции.
Разработчики подчеркивают, что:
Полученные данные носят предварительный, информационный характер;
Итоговый размер выплат будет определяться уполномоченным государственным органом;
При расчете официальные сведения предоставляются самим заявителем.
Таким образом, сервис не заменяет официального назначения выплат, но помогает пользователю заранее сориентироваться в возможных суммах.
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