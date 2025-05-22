Искаженная официальная статистика: в Казахстане требуют пересмотра данных по безработице

В Казахстане поставлена под сомнение достоверность официальных данных о безработице. С соответствующей инициативой в Мажилис выступил депутат Нартай Сарсенгалиев, предложивший изменить подход к расчету показателей и усилить контроль за расходованием средств на программы занятости, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS
По официальной информации Бюро национальной статистики, уровень безработицы в Казахстане в I квартале 2025 года составил 4,6% — это 451,5 тыс. человек. Однако, по словам парламентария, эти данные вызывают серьезные сомнения.
«Кто в это поверит? Мы видим множество молодых специалистов, которые не могут найти работу. Официальные цифры не отражают реального положения дел», — заявил депутат.
Он подчеркнул, что искаженная статистика приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, выделенных на борьбу с безработицей.
В своем запросе Сарсенгалиев озвучил целый ряд мер, направленных на пересмотр действующей системы и повышение эффективности трудоустройства граждан:
Переработка методики расчета безработицы.
Проведение аудита всех расходов на программы занятости.
Возобновление микрокредитования для молодых предпринимателей.
Облегчение условий предоставления залогов в сельской местности.
Обязательство работодателей по переводу молодежи с временной на постоянную занятость после участия в госпрограммах.
Кроме того, депутат предложил:
Увеличить выплаты по программе «Молодежная практика»:
С текущих 30 МРП (117 900 тенге) до 40 МРП (157 200 тенге);
В сельской местности — до 45 МРП (176 900 тенге).
Не учитывать сезонные подработки, такие как участие в «Жасыл ел», при рассмотрении заявлений на трудоустройство через программу «Первое рабочее место».
Сарсенгалиев привел конкретные данные по результатам программы:
В 2024 году в проекте участвовали 33,3 тыс. человек;
Им выплачивалось по 117 900 тенге ежемесячно;
Однако на постоянную работу устроились лишь 7,4 тыс. участников, то есть менее четверти.
Эти цифры, по мнению депутата, подтверждают наличие проблем в системе трудоустройства и контроля за целевым использованием средств.
В завершение парламентарий указал на дисбаланс в общей демографической и трудовой статистике:
Население страны на 16 мая 2025 года — 20,2 млн человек;
Трудоспособных граждан — 11,4 млн человек;
Из них 5,2 млн не делают отчислений в пенсионный фонд и не зарегистрированы в системе социальных выплат.
«Почти половина трудоспособного населения не имеет официального дохода. Как тогда можно говорить о безработице на уровне всего 4,6%?» — задал риторический вопрос депутат.
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