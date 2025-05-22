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21.05.2025, 19:04

Искаженная официальная статистика: в Казахстане требуют пересмотра данных по безработице

Новости Казахстана 0 501

В Казахстане поставлена под сомнение достоверность официальных данных о безработице. С соответствующей инициативой в Мажилис выступил депутат Нартай Сарсенгалиев, предложивший изменить подход к расчету показателей и усилить контроль за расходованием средств на программы занятости, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

«Цифры не отражают реальность»

По официальной информации Бюро национальной статистики, уровень безработицы в Казахстане в I квартале 2025 года составил 4,6% — это 451,5 тыс. человек. Однако, по словам парламентария, эти данные вызывают серьезные сомнения.

«Кто в это поверит? Мы видим множество молодых специалистов, которые не могут найти работу. Официальные цифры не отражают реального положения дел», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что искаженная статистика приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, выделенных на борьбу с безработицей.

Предложения по улучшению ситуации

В своем запросе Сарсенгалиев озвучил целый ряд мер, направленных на пересмотр действующей системы и повышение эффективности трудоустройства граждан:

  • Переработка методики расчета безработицы.

  • Проведение аудита всех расходов на программы занятости.

  • Возобновление микрокредитования для молодых предпринимателей.

  • Облегчение условий предоставления залогов в сельской местности.

  • Обязательство работодателей по переводу молодежи с временной на постоянную занятость после участия в госпрограммах.

Корректировка выплат и учет доходов

Кроме того, депутат предложил:

  • Увеличить выплаты по программе «Молодежная практика»:

    • С текущих 30 МРП (117 900 тенге) до 40 МРП (157 200 тенге);

    • В сельской местности — до 45 МРП (176 900 тенге).

  • Не учитывать сезонные подработки, такие как участие в «Жасыл ел», при рассмотрении заявлений на трудоустройство через программу «Первое рабочее место».

Пример неэффективности: программа «Молодежная практика»

Сарсенгалиев привел конкретные данные по результатам программы:

  • В 2024 году в проекте участвовали 33,3 тыс. человек;

  • Им выплачивалось по 117 900 тенге ежемесячно;

  • Однако на постоянную работу устроились лишь 7,4 тыс. участников, то есть менее четверти.

Эти цифры, по мнению депутата, подтверждают наличие проблем в системе трудоустройства и контроля за целевым использованием средств.

Несоответствие в общей статистике

В завершение парламентарий указал на дисбаланс в общей демографической и трудовой статистике:

  • Население страны на 16 мая 2025 года — 20,2 млн человек;

  • Трудоспособных граждан — 11,4 млн человек;

  • Из них 5,2 млн не делают отчислений в пенсионный фонд и не зарегистрированы в системе социальных выплат.

«Почти половина трудоспособного населения не имеет официального дохода. Как тогда можно говорить о безработице на уровне всего 4,6%?» — задал риторический вопрос депутат.

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