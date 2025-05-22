Полис за 112 тысяч тенге: казахстанские водители возмущены новыми тарифами ОСГПО

С апреля 2025 года в Казахстане вступили в силу новые правила расчёта стоимости полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспорта (ОСГПО). Они уже вызвали волну недовольства — как среди автомобилистов, так и в депутатском корпусе, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz

Фото: kolesa.kz

Новые тарифы ударили по карману водителей

С 7 апреля в стране начал действовать обновлённый механизм расчёта страховых премий с применением коэффициента «бонус-малус». Это нововведение особенно отразилось на следующих категориях автовладельцев:

начинающие водители , впервые оформляющие страховку;

автомобилисты с нарушениями ПДД.

В результате стоимость полиса в отдельных случаях выросла в несколько раз. Мажилисмен Елнур Бейсенбаев привёл такие примеры:

В Астане тариф для новичков увеличился с 36 000 до 112 000 тенге — более чем втрое;

В Алматы — составляет минимум 78 000 тенге ;

В регионах — около 40 000 тенге , что всё равно вдвое выше прежнего уровня;

При этом в 2023 году стандартный тариф в регионах составлял около 36–40 тысяч тенге.

Без учета мнения отрасли

Депутат выразил недовольство тем, что постановление о пересмотре тарифов было принято в одностороннем порядке, без обсуждения с представителями транспортной сферы. По его словам, решение принято:

без участия профессионального сообщества ;

без прозрачной оценки воздействия новых норм на рынок;

при этом изменения коснулись более 6 миллионов владельцев транспортных средств, зарегистрированных в стране.

Дискриминация по гражданству и региону

Особое возмущение у депутата вызвало неравенство между казахстанскими и иностранными водителями:

Иностранцы , въезжающие в Казахстан, получают 13-й класс с 50%-й скидкой на полис;

Казахстанцы, впервые оформляющие страховку, — самый низкий класс (А) и платят в разы больше.

Также мажилисмен назвал несправедливой норму, согласно которой:

если ДТП произошло вне региона регистрации ТС, водителю понижают класс на один уровень.

Бейсенбаев подчеркнул, что такая мера ограничивает конституционное право на свободное передвижение (статья 21 Конституции РК) и противоречит унитарному устройству государства.

Мопедисты тоже в проигрыше

Новые тарифы ударили и по владельцам мопедов. Если раньше стоимость ОСГПО для них составляла около 7 000 тенге, то теперь:

при оформлении как «новичков» — тариф достигает 50 000 тенге ;

эта сумма часто превышает стоимость самого мопеда.

Депутат: рост цен — необоснован и чрезмерен

По мнению Елнура Бейсенбаева:

разумным было бы увеличение тарифов на 20–30 % , но не в два и более раза ;

текущее положение вещей может привести к социальному напряжению ;

нововведения лоббируют интересы страховых компаний и противоречат конституционным принципам.

В завершение депутат призвал пересмотреть постановление финрегулятора и внести справедливые корректировки в расчёт страховых премий по ОСГПО.