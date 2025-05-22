Узбекистан намерен разрешить въезд казахстанцам без загранпаспорта

Власти Узбекистана рассматривают возможность упрощения въезда для граждан Казахстана. В скором времени пересекать границу между двумя странами может стать возможно по внутреннему удостоверению личности, без необходимости предъявления заграничного паспорта, сообщает Lada.kz
Согласно информации, опубликованной изданием noks.kz, инициатива касается сразу трёх государств:
Казахстана
России
Азербайджана
Гражданам этих стран предлагается разрешить въезд на территорию Узбекистана по национальным документам — внутренним паспортам или удостоверениям личности.
Упрощение режима пересечения границы предусмотрено в новом указе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. В документе содержится поручение МИДу республики — в течение трёх месяцев инициировать переговоры с заинтересованными странами о взаимном признании документов для пересечения границы.
Идея взаимного признания внутренних паспортов для путешествий по Центральной Азии была озвучена Мирзиёевым ещё 11 августа 2024 года. Тогда, выступая на саммите в Астане, он предложил ввести единые стандарты упрощённого перемещения для всего региона.
Президент Узбекистана отметил, что такое решение способствовало бы укреплению интеграции, развитию туризма и экономических связей между странами Центральной Азии.
Узбекистан и Казахстан ранее уже сделали шаг к либерализации режима передвижения. В апреле 2024 года было подписано соглашение о продлении безрегистрационного пребывания граждан — с 5 до 30 дней. Это позволило упростить краткосрочные поездки между двумя странами.
Упрощение пересечения границы происходит на фоне активного взаимодействия стран в рамках Организации тюркских государств. Ранее сообщалось, что по итогам последнего саммита были приняты ключевые документы, направленные на углубление политического, экономического и гуманитарного сотрудничества между участниками объединения.
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