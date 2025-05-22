Узбекистан намерен разрешить въезд казахстанцам без загранпаспорта

Власти Узбекистана рассматривают возможность упрощения въезда для граждан Казахстана. В скором времени пересекать границу между двумя странами может стать возможно по внутреннему удостоверению личности, без необходимости предъявления заграничного паспорта, сообщает Lada.kz

Фото: gov4c.kz

Какие страны затронет упрощение

Согласно информации, опубликованной изданием noks.kz, инициатива касается сразу трёх государств:

Казахстана

России

Азербайджана

Гражданам этих стран предлагается разрешить въезд на территорию Узбекистана по национальным документам — внутренним паспортам или удостоверениям личности.

Официальное основание — указ президента

Упрощение режима пересечения границы предусмотрено в новом указе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. В документе содержится поручение МИДу республики — в течение трёх месяцев инициировать переговоры с заинтересованными странами о взаимном признании документов для пересечения границы.

Предыстория инициативы

Идея взаимного признания внутренних паспортов для путешествий по Центральной Азии была озвучена Мирзиёевым ещё 11 августа 2024 года. Тогда, выступая на саммите в Астане, он предложил ввести единые стандарты упрощённого перемещения для всего региона.

Президент Узбекистана отметил, что такое решение способствовало бы укреплению интеграции, развитию туризма и экономических связей между странами Центральной Азии.

Уже предпринятые шаги

Узбекистан и Казахстан ранее уже сделали шаг к либерализации режима передвижения. В апреле 2024 года было подписано соглашение о продлении безрегистрационного пребывания граждан — с 5 до 30 дней. Это позволило упростить краткосрочные поездки между двумя странами.

Контекст: развитие сотрудничества в тюркском мире

Упрощение пересечения границы происходит на фоне активного взаимодействия стран в рамках Организации тюркских государств. Ранее сообщалось, что по итогам последнего саммита были приняты ключевые документы, направленные на углубление политического, экономического и гуманитарного сотрудничества между участниками объединения.