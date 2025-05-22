Слежка по билетам: как и зачем в Казахстане передают данные пассажиров силовикам

В Казахстане ужесточаются требования к передаче информации о пассажирах авиарейсов в адрес правоохранительных и специальных органов. Министерство транспорта инициировало поправки, расширяющие спектр целей, для которых может использоваться информация, собираемая с билетов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel .

Фото: gazetametro.ru

Какие правила действуют сейчас

Передача данных о пассажирах регулируется статьей 24-2 Закона «О транспорте». В соответствии с ней:

Все перевозчики, включая иностранные авиакомпании,

А также аэропорты Казахстана

обязаны предоставлять сведения о приобретённых и забронированных билетах пассажиров в государственные органы. Получателями являются как правоохранительные (полиция), так и специальные службы — Комитет национальной безопасности (КНБ), Служба государственной охраны и другие уполномоченные ведомства.

Информация передается в режиме реального времени через автоматизированные цифровые системы. Это касается всех пассажиров, следующих:

Въездом в Казахстан,

Выездом из страны,

Или транзитом через территорию республики.

Что предложено изменить

Минтранс предложил расширить перечень оснований, по которым органы власти могут анализировать информацию о пассажирах. В новых поправках акцент делается не только на обеспечение безопасности, но и на борьбу с международной преступностью.

В числе новых целей:

Противодействие террористическим угрозам,

Предупреждение преступлений транснационального характера,

Борьба с организованной преступностью.

Таким образом, сведения о пассажирах теперь могут быть использованы не только для обеспечения внутренней безопасности, но и в рамках международного сотрудничества по предотвращению серьезных преступлений.

Какие именно данные передаются

Согласно установленным правилам, авиакомпании обязаны передать полные сведения о рейсе и пассажирах в течение 30 минут после завершения регистрации. Список включает:

Общая информация о рейсе:

Код и номер рейса,

Дата и время прибытия,

Пункты вылета и назначения,

Точный маршрут, включая транзит,

Первый и последний пункты захода воздушного судна,

Точка посадки на территории Казахстана,

Общее количество пассажиров на борту.

Индивидуальные сведения о пассажире:

Фамилия, имя, отчество,

Дата рождения, пол, гражданство,

Тип, номер и срок действия документа, по которому оформлен билет (паспорт или удостоверение),

Страна или орган, выдавший документ,

Статус пассажира (например, экипаж, транзитный пассажир),

Номер посадочного места,

Багажная информация (номер бирки, количество зарегистрированного багажа),

Контактные данные (телефон и e-mail) — при наличии согласия пассажира.

Также передаются системные сведения: регистрационный номер записи и уникальный идентификатор пассажира.

Кто имеет доступ к этим данным

Все переданные сведения хранятся и обрабатываются в системе Министерства транспорта. К ним имеют доступ:

МВД,

КНБ,

Служба охраны,

Иные уполномоченные спецорганы.

Таким образом, информация о каждом пассажире может быть использована для обеспечения безопасности на национальном и международном уровне.