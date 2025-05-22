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22.05.2025, 07:03

Слежка по билетам: как и зачем в Казахстане передают данные пассажиров силовикам

Новости Казахстана 0 1 412

В Казахстане ужесточаются требования к передаче информации о пассажирах авиарейсов в адрес правоохранительных и специальных органов. Министерство транспорта инициировало поправки, расширяющие спектр целей, для которых может использоваться информация, собираемая с билетов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.

Фото: gazetametro.ru
Фото: gazetametro.ru

Какие правила действуют сейчас

Передача данных о пассажирах регулируется статьей 24-2 Закона «О транспорте». В соответствии с ней:

  • Все перевозчики, включая иностранные авиакомпании,

  • А также аэропорты Казахстана

обязаны предоставлять сведения о приобретённых и забронированных билетах пассажиров в государственные органы. Получателями являются как правоохранительные (полиция), так и специальные службы — Комитет национальной безопасности (КНБ), Служба государственной охраны и другие уполномоченные ведомства.

Информация передается в режиме реального времени через автоматизированные цифровые системы. Это касается всех пассажиров, следующих:

  • Въездом в Казахстан,

  • Выездом из страны,

  • Или транзитом через территорию республики.

Что предложено изменить

Минтранс предложил расширить перечень оснований, по которым органы власти могут анализировать информацию о пассажирах. В новых поправках акцент делается не только на обеспечение безопасности, но и на борьбу с международной преступностью.

В числе новых целей:

  • Противодействие террористическим угрозам,

  • Предупреждение преступлений транснационального характера,

  • Борьба с организованной преступностью.

Таким образом, сведения о пассажирах теперь могут быть использованы не только для обеспечения внутренней безопасности, но и в рамках международного сотрудничества по предотвращению серьезных преступлений.

Какие именно данные передаются

Согласно установленным правилам, авиакомпании обязаны передать полные сведения о рейсе и пассажирах в течение 30 минут после завершения регистрации. Список включает:

Общая информация о рейсе:

  • Код и номер рейса,

  • Дата и время прибытия,

  • Пункты вылета и назначения,

  • Точный маршрут, включая транзит,

  • Первый и последний пункты захода воздушного судна,

  • Точка посадки на территории Казахстана,

  • Общее количество пассажиров на борту.

Индивидуальные сведения о пассажире:

  • Фамилия, имя, отчество,

  • Дата рождения, пол, гражданство,

  • Тип, номер и срок действия документа, по которому оформлен билет (паспорт или удостоверение),

  • Страна или орган, выдавший документ,

  • Статус пассажира (например, экипаж, транзитный пассажир),

  • Номер посадочного места,

  • Багажная информация (номер бирки, количество зарегистрированного багажа),

  • Контактные данные (телефон и e-mail) — при наличии согласия пассажира.

Также передаются системные сведения: регистрационный номер записи и уникальный идентификатор пассажира.

Кто имеет доступ к этим данным

Все переданные сведения хранятся и обрабатываются в системе Министерства транспорта. К ним имеют доступ:

  • МВД,

  • КНБ,

  • Служба охраны,

  • Иные уполномоченные спецорганы.

Таким образом, информация о каждом пассажире может быть использована для обеспечения безопасности на национальном и международном уровне.

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