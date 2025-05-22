В Казахстане бывший сотрудник СОБРа получил 10 лет за смерть фельдшера

В Западно-Казахстанской области вынесли приговор фигурантам громкого уголовного дела о гибели 30-летнего жителя региона. Один из осужденных — бывший боец спецподразделения СОБР. Суд признал его виновным в преступлении, повлекшем смерть фельдшера Диара Туысова, сообщает Lada.kz со ссылкой на портал "Мой город".

Погибший Диар Туысов. Фото предоставлено Бериком Иржановым (mgorod.kz)

Кто и за что осуждён

Главным фигурантом дела стал 24-летний Алихан Бигазиев. Его признали виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса — "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека" и "побои". Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, вопреки прежним заявлениям полиции и МВД, Бигазиев на момент совершения преступления всё ещё числился действующим сотрудником СОБРа, а не уволенным, как утверждали ранее правоохранительные органы.

Другие участники нападения

По тому же делу были осуждены еще двое:

Еламан Дускалиев , 24 года — получил также 10 лет лишения свободы.

Миржан Нурсултанов, 19 лет — признан виновным в хулиганстве и приговорён к трём годам ограничения свободы.

Что произошло в ту ночь

Трагедия произошла 17 ноября прошлого года в Таскалинском районе ЗКО. Погибшим оказался фельдшер Диар Туысов, ехавший домой на такси. По словам отца погибшего, Берика Иржанова, в салоне машины находились его сын, водитель и ещё один пассажир.

Во время поездки третьему мужчине позвонили, после чего он попросил таксиста изменить маршрут. В это время самому водителю тоже позвонили, и он повёз машину в сторону, где, как оказалось, уже поджидала группа нападавших.

Когда автомобиль прибыл на место, началась драка: одного из пассажиров вытащили из салона, на улице завязалась потасовка. Проснувшийся от шума Диар Туысов не успел даже выйти из машины — по словам отца, он получил два "профессиональных удара" в голову, упал и вскоре скончался.

Нарушения и скрытые факты

Скандальность делу добавило то, что ранее в департаменте полиции утверждали: задержанный подозреваемый уже уволен из органов "по отрицательным мотивам". Однако в ходе суда выяснилось, что это не соответствует действительности. Бигазиев на момент убийства всё ещё работал в СОБРе, что вызывает вопросы к действиям и заявлениям полиции.