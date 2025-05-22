«Отбасы банк» вводит ограничения на досрочное погашение ипотеки: что изменится со 2 июня

Со 2 июня 2025 года в Казахстане вступят в силу новые правила в системе жилищных сбережений «Отбасы банка», которые затронут клиентов, досрочно закрывающих ипотечные кредиты. Банк ограничит возможность повторного использования вкладов, ранее позволявших заемщикам быстро получить льготные займы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

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Что запрещается: больше нельзя сохранять вклад после досрочного погашения

Согласно новым условиям, при полном досрочном погашении предварительного или промежуточного займа:

Весь вклад будет автоматически направляться на погашение долга ;

Договор депозитного вклада расторгается ;

Счет вкладчика закрывается ;

Для дальнейшего участия в системе потребуется открытие нового депозита с накоплением средств "с нуля".

Таким образом, ранее популярная практика, при которой вкладчик закрывал кредит и оставлял вклад активным, чтобы использовать его снова для получения займа, теперь запрещена.

Почему вводят ограничения: система начала терять устойчивость

Как пояснили в «Отбасы банке», принятое решение связано с нарушением баланса в жилищной накопительной системе. Банк работает по модели взаимного доверия и распределения — вкладчики аккумулируют средства, а заемщики используют их для получения кредитов на жилье.

Однако в последние годы все чаще фиксировались случаи, когда:

Клиенты брали заем на льготных условиях;

Через несколько месяцев полностью его погашали;

При этом сохраняли вклад в системе;

Затем вновь использовали этот вклад для оформления нового займа.

Такой подход, по словам представителей банка, подрывает суть жилищно-строительных сбережений. Он дает преимущества тем, кто применяет "обходную схему", в ущерб вкладчикам, добросовестно копившим средства на протяжении трех и более лет.

Кто почувствует изменения: удар по повторным заемщикам

Наибольшие последствия ощутят те клиенты, которые активно использовали стратегию повторного кредитования под тот же вклад. Для них теперь участие в системе будет возможным только при открытии нового депозита.

Для остальных клиентов, придерживающихся традиционной схемы накоплений и оформления ипотек, новых сложностей не предвидится. Если кредит гасится в срок или не досрочно, никаких изменений в условиях не произойдет.

В перспективе: что ждет «Отбасы банк» и систему ЖСС

Ограничения на досрочное погашение стали частью масштабной трансформации, которую проходит «Отбасы банк». Ранее в правительстве заявляли о планах превратить банк в полноценный национальный жилищный институт, который будет выполнять следующие функции:

Выдача жилищных займов;

Распределение социального жилья;

Ведение очередей на жилье;

Управление системой субсидий.

Для реализации этих задач банку потребуется укрепление финансовой устойчивости и повышение прозрачности внутренних процессов. Введение новых ограничений — один из шагов в этом направлении.

Альтернатива: коммерческие банки как вариант

Эксперты также напоминают, что система ЖСС «Отбасы банка» не всегда удобна для приобретения жилья на вторичном рынке. В таких случаях разумной альтернативой могут стать ипотечные предложения коммерческих банков, не привязанные к накопительным механизмам и ограничениям по использованию вкладов.