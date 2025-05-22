Работа в декрете может обернуться возвратом денег: казахстанок лишают пособий

В Казахстане мам, совмещающих декрет и трудовую деятельность, обязали возвращать полученные социальные выплаты. Многие женщины считают эту норму несправедливой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Седьмой канал .

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Выплаты прекращают — деньги требуют вернуть

Согласно действующим правилам, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, теряют право на получение соответствующего пособия, если при этом продолжают трудовую деятельность. Как сообщает Седьмой канал, государственные органы намерены ужесточить контроль над соблюдением этих норм.

Тем, кто нарушит правило, грозит требование вернуть всю сумму, выплаченную за время совмещения декрета с работой. Отмечается, что случаи возврата денег уже фиксируются.

Мнение казахстанок: "Нам не хватает на самое необходимое"

Не все женщины согласны с такой позицией государства. Жительница Астаны Александра Агымбаева, находящаяся в третьем декретном отпуске, делится своим опытом. Её младшему ребёнку сейчас год и семь месяцев. На протяжении полутора лет она получала пособие по уходу за ребёнком — около 50 тысяч тенге в месяц. По её словам, этих средств едва хватало на покупку подгузников.

«Если пособия не хватает, дополнительный доход необходим. Я считаю, мама должна иметь право и на помощь от государства, и на возможность работать», — говорит Агымбаева.

Что говорит закон

В Государственном фонде социального страхования поясняют, что выплата пособия возможна только в случае социального риска, то есть временной утраты основного дохода. Это правило закреплено в Социальном кодексе, вступившем в силу в 2023 году.

Выплаты прекращаются только по письменному заявлению от получателя, уведомившего о выходе на работу. Если фонд выявит несоответствие между статусом получателя и его фактической трудовой активностью, он инициирует возврат средств:

Проводится разъяснительная работа;

Даётся срок на добровольное погашение долга;

При отказе от добровольного возврата — возможное обращение в суд.

Как уточнила директор департамента АО «Госфонд соцстрахования» Дина Баегизова, пока судебные иски по таким случаям не подавались, фонд ограничивается мониторингом и уведомлениями.

Масштаб проблемы и первые возвраты

По информации телеканала, в 2024 году декретные выплаты были назначены 277 тысячам казахстанцев. Из них:

У 32% фиксировались социальные отчисления (в большинстве случаев — разовые);

У 9% отчисления поступали стабильно на протяжении более четырёх месяцев.

Несмотря на это, санкции пока не применяются. В 2024 году 125 человек добровольно вернули излишне полученные средства, узнав о нарушении правил.

Дополнительные ограничения и размер выплат

Напомним, в марте 2025 года в Казахстане установили максимальный доход, учитываемый при расчёте пособий по беременности и родам — не более 7-кратного размера минимальной заработной платы (МЗП), независимо от числа работодателей.

Разовая выплата по беременности и родам начисляется на основе среднего дохода за период, указанный в больничном листе. В 2024 году средний размер такой выплаты составлял 1,6 миллиона тенге.