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22.05.2025, 10:27

«Нас не пустили в садик»: казахстанские родители шокированы новым требованием

Новости Казахстана 0 795

Жители Павлодарской области выразили недовольство тем, что в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации их непривитым детям отказывают в приеме в дошкольные учреждения. По словам родителей, без вакцинации устроить ребенка в детский сад стало почти невозможно. Ситуацию прокомментировали санитарные врачи, юристы и представители Минпросвещения, сообщает Lada.kz со ссылкой на "31 канал"

Фото: mytyshi.ru
Фото: mytyshi.ru

Почему отказывают в приеме

Согласно действующим санитарным нормам, в одной группе детского сада может быть не более 10% непривитых детей. В условиях ухудшения эпидситуации — особенно на фоне роста заболеваемости коклюшем — требования стали применяться строже.

Несмотря на то что вакцинация в Казахстане остается добровольной, на практике она может стать препятствием для зачисления в дошкольное учреждение.

«Приказ министерства действительно устанавливает лимит — не менее 90% вакцинированных в группе. В условиях эпидемии это оправдано. Но если речь идет о благополучной ситуации, родителям стоит настаивать на диалоге с администрацией, чтобы учитывать и право ребенка на образование», — пояснил юрист Дмитрий Куклин.

Что говорят санитарные врачи

По данным санитарных служб, заболеваемость корью в регионе пошла на спад, однако коклюш по-прежнему вызывает беспокойство.

Статистика Павлодарской области:

  • Корь: 94 случая с начала года (в 15 раз меньше, чем в прошлом году);

  • 81% заболевших — дети младше 4 лет;

  • Коклюш: 37 случаев (показатель — 4,85 на 100 тыс. населения);

  • В 2024 году было 57 случаев (7,55 на 100 тыс.);

  • 86% заболевших — дети до 4 лет;

  • 95% заболевших коклюшем не были привиты;

  • В 77% случаев отказ от прививки был добровольным.

Мнение иммунологов: компромисс между правами и безопасностью

По словам президента Академии профилактической медицины Алмаза Шармана, ограничение в 10% непривитых детей в группе — это необходимая мера:

«Если в группе больше 10% непривитых, повышается риск распространения инфекций. Даже дети с прививками, но с ослабленным иммунитетом, могут оказаться под угрозой заражения».

Ваучерное финансирование: как работает отказ

В рамках пилотного проекта ваучерного финансирования, действующего в Павлодаре и Астане, детские сады имеют право отказать в приеме непривитому ребенку, если в группе уже достигнут лимит в 10%.

В случае отказа:

  • Родители обязаны в течение двух рабочих дней выбрать другой сад;

  • Если срок упущен — ваучер сгорает;

  • Ребенок вновь попадает в общую очередь.

Национальный календарь прививок: что входит

Прививки в Казахстане включены в Национальный календарь и предоставляются бесплатно по месту прикрепления. Они обязательны как для детей, так и для взрослых — при наличии эпидемиологических показаний.

Основные прививки:

  • БЦЖ — от туберкулеза

  • ВГВ — от гепатита B

  • АбКДС — от коклюша, дифтерии и столбняка

  • Хиб — от гемофильной палочки

  • ИПВ/ОПВ — инактивированная и оральная вакцина от полиомиелита

  • Пневмо — от пневмококковой инфекции

  • ККП — от кори, краснухи и паротита

  • АДС-М — от дифтерии и столбняка

  • ВГА — от гепатита А

Право на отказ от вакцинации

Согласно статье 77 Кодекса «О здоровье народа», каждый гражданин имеет право на информированный отказ от медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок. Однако в случае отказа стоит учитывать возможные последствия, включая ограничения в доступе к образовательным учреждениям.

Позиция Минздрава

Ранее глава Министерства здравоохранения Акмарал Альназарова поясняла, что меры по ограничению доступа непривитых детей в коллективы соответствуют международной практике.

«Если менее 90% детей в коллективе вакцинированы, коллективный иммунитет не формируется, и риск заражения для всех детей возрастает. Поэтому детсад имеет право отказать», — заявила министр.

Эпидемическая ситуация: итоги прошлого года

В 2024 году Павлодарская область столкнулась с нестабильной ситуацией по коклюшу, что стало одной из причин ужесточения требований к вакцинации в детских садах.

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