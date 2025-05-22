«Нас не пустили в садик»: казахстанские родители шокированы новым требованием

Жители Павлодарской области выразили недовольство тем, что в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации их непривитым детям отказывают в приеме в дошкольные учреждения. По словам родителей, без вакцинации устроить ребенка в детский сад стало почти невозможно. Ситуацию прокомментировали санитарные врачи, юристы и представители Минпросвещения, сообщает Lada.kz со ссылкой на " 31 канал "

Фото: mytyshi.ru

Почему отказывают в приеме

Согласно действующим санитарным нормам, в одной группе детского сада может быть не более 10% непривитых детей. В условиях ухудшения эпидситуации — особенно на фоне роста заболеваемости коклюшем — требования стали применяться строже.

Несмотря на то что вакцинация в Казахстане остается добровольной, на практике она может стать препятствием для зачисления в дошкольное учреждение.

«Приказ министерства действительно устанавливает лимит — не менее 90% вакцинированных в группе. В условиях эпидемии это оправдано. Но если речь идет о благополучной ситуации, родителям стоит настаивать на диалоге с администрацией, чтобы учитывать и право ребенка на образование», — пояснил юрист Дмитрий Куклин.

Что говорят санитарные врачи

По данным санитарных служб, заболеваемость корью в регионе пошла на спад, однако коклюш по-прежнему вызывает беспокойство.

Статистика Павлодарской области:

Корь: 94 случая с начала года (в 15 раз меньше, чем в прошлом году);

81% заболевших — дети младше 4 лет;

Коклюш: 37 случаев (показатель — 4,85 на 100 тыс. населения);

В 2024 году было 57 случаев (7,55 на 100 тыс.);

86% заболевших — дети до 4 лет;

95% заболевших коклюшем не были привиты;

В 77% случаев отказ от прививки был добровольным.

Мнение иммунологов: компромисс между правами и безопасностью

По словам президента Академии профилактической медицины Алмаза Шармана, ограничение в 10% непривитых детей в группе — это необходимая мера:

«Если в группе больше 10% непривитых, повышается риск распространения инфекций. Даже дети с прививками, но с ослабленным иммунитетом, могут оказаться под угрозой заражения».

Ваучерное финансирование: как работает отказ

В рамках пилотного проекта ваучерного финансирования, действующего в Павлодаре и Астане, детские сады имеют право отказать в приеме непривитому ребенку, если в группе уже достигнут лимит в 10%.

В случае отказа:

Родители обязаны в течение двух рабочих дней выбрать другой сад;

Если срок упущен — ваучер сгорает;

Ребенок вновь попадает в общую очередь.

Национальный календарь прививок: что входит

Прививки в Казахстане включены в Национальный календарь и предоставляются бесплатно по месту прикрепления. Они обязательны как для детей, так и для взрослых — при наличии эпидемиологических показаний.

Основные прививки:

БЦЖ — от туберкулеза

ВГВ — от гепатита B

АбКДС — от коклюша, дифтерии и столбняка

Хиб — от гемофильной палочки

ИПВ/ОПВ — инактивированная и оральная вакцина от полиомиелита

Пневмо — от пневмококковой инфекции

ККП — от кори, краснухи и паротита

АДС-М — от дифтерии и столбняка

ВГА — от гепатита А

Право на отказ от вакцинации

Согласно статье 77 Кодекса «О здоровье народа», каждый гражданин имеет право на информированный отказ от медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок. Однако в случае отказа стоит учитывать возможные последствия, включая ограничения в доступе к образовательным учреждениям.

Позиция Минздрава

Ранее глава Министерства здравоохранения Акмарал Альназарова поясняла, что меры по ограничению доступа непривитых детей в коллективы соответствуют международной практике.

«Если менее 90% детей в коллективе вакцинированы, коллективный иммунитет не формируется, и риск заражения для всех детей возрастает. Поэтому детсад имеет право отказать», — заявила министр.

Эпидемическая ситуация: итоги прошлого года

В 2024 году Павлодарская область столкнулась с нестабильной ситуацией по коклюшу, что стало одной из причин ужесточения требований к вакцинации в детских садах.