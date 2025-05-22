«Нас не пустили в садик»: казахстанские родители шокированы новым требованием

Жители Павлодарской области выразили недовольство тем, что в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации их непривитым детям отказывают в приеме в дошкольные учреждения. По словам родителей, без вакцинации устроить ребенка в детский сад стало почти невозможно. Ситуацию прокомментировали санитарные врачи, юристы и представители Минпросвещения, сообщает Lada.kz со ссылкой на "31 канал"
Согласно действующим санитарным нормам, в одной группе детского сада может быть не более 10% непривитых детей. В условиях ухудшения эпидситуации — особенно на фоне роста заболеваемости коклюшем — требования стали применяться строже.
Несмотря на то что вакцинация в Казахстане остается добровольной, на практике она может стать препятствием для зачисления в дошкольное учреждение.
«Приказ министерства действительно устанавливает лимит — не менее 90% вакцинированных в группе. В условиях эпидемии это оправдано. Но если речь идет о благополучной ситуации, родителям стоит настаивать на диалоге с администрацией, чтобы учитывать и право ребенка на образование», — пояснил юрист Дмитрий Куклин.
По данным санитарных служб, заболеваемость корью в регионе пошла на спад, однако коклюш по-прежнему вызывает беспокойство.
Статистика Павлодарской области:
Корь: 94 случая с начала года (в 15 раз меньше, чем в прошлом году);
81% заболевших — дети младше 4 лет;
Коклюш: 37 случаев (показатель — 4,85 на 100 тыс. населения);
В 2024 году было 57 случаев (7,55 на 100 тыс.);
86% заболевших — дети до 4 лет;
95% заболевших коклюшем не были привиты;
В 77% случаев отказ от прививки был добровольным.
По словам президента Академии профилактической медицины Алмаза Шармана, ограничение в 10% непривитых детей в группе — это необходимая мера:
«Если в группе больше 10% непривитых, повышается риск распространения инфекций. Даже дети с прививками, но с ослабленным иммунитетом, могут оказаться под угрозой заражения».
В рамках пилотного проекта ваучерного финансирования, действующего в Павлодаре и Астане, детские сады имеют право отказать в приеме непривитому ребенку, если в группе уже достигнут лимит в 10%.
В случае отказа:
Родители обязаны в течение двух рабочих дней выбрать другой сад;
Если срок упущен — ваучер сгорает;
Ребенок вновь попадает в общую очередь.
Прививки в Казахстане включены в Национальный календарь и предоставляются бесплатно по месту прикрепления. Они обязательны как для детей, так и для взрослых — при наличии эпидемиологических показаний.
Основные прививки:
БЦЖ — от туберкулеза
ВГВ — от гепатита B
АбКДС — от коклюша, дифтерии и столбняка
Хиб — от гемофильной палочки
ИПВ/ОПВ — инактивированная и оральная вакцина от полиомиелита
Пневмо — от пневмококковой инфекции
ККП — от кори, краснухи и паротита
АДС-М — от дифтерии и столбняка
ВГА — от гепатита А
Согласно статье 77 Кодекса «О здоровье народа», каждый гражданин имеет право на информированный отказ от медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок. Однако в случае отказа стоит учитывать возможные последствия, включая ограничения в доступе к образовательным учреждениям.
Ранее глава Министерства здравоохранения Акмарал Альназарова поясняла, что меры по ограничению доступа непривитых детей в коллективы соответствуют международной практике.
«Если менее 90% детей в коллективе вакцинированы, коллективный иммунитет не формируется, и риск заражения для всех детей возрастает. Поэтому детсад имеет право отказать», — заявила министр.
В 2024 году Павлодарская область столкнулась с нестабильной ситуацией по коклюшу, что стало одной из причин ужесточения требований к вакцинации в детских садах.
Комментарии0 комментарий(ев)