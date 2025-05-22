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22.05.2025, 10:42

Казахстанцы пьют 6 литров в год: какой регион лидирует

Новости Казахстана 0 459

В международном рейтинге стран по уровню потребления алкогольных напитков Казахстан оказался на 68-й позиции. Такие данные приводит аналитическая платформа World Population Review, ссылаясь на статистику за 2024 год, сообщает Lada.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Мужчины пьют почти в четыре раза больше, чем женщины

Среднегодовое потребление алкоголя на душу населения в Республике Казахстан среди лиц старше 15 лет составило 6,38 литра. При этом гендерный разрыв остается значительным:

  • Мужчины – в среднем 10,3 литра в год

  • Женщины – 2,76 литра в год

Эти цифры предоставлены порталом Energyprom.kz.

Россия и Беларусь — лидеры в СНГ

Среди стран Содружества Независимых Государств наибольшее потребление алкоголя зарегистрировано в:

  • России — страна возглавила не только рейтинг СНГ, но и весь мировой список

  • Беларуси — 11,6 литра в год на одного человека

Показатели в других странах СНГ заметно ниже:

  • Молдова — 4,79 литра

  • Армения — 4,28 литра

  • Азербайджан — 2,49 литра

  • Узбекистан — 2,1 литра

  • Туркменистан — 1,26 литра

  • Кыргызстан — 0,72 литра

  • 1,26 литра, в Кыргызстане – 0,72 литра.

    Фото: energyprom.kz

Траты казахстанцев на алкоголь выросли

В 2024 году казахстанцы стали тратить больше денег на алкоголь. Средние расходы на душу населения составили 7,4 тысячи тенге, что на 13,6% больше по сравнению с предыдущим годом.

Самые "алкогольно-затратные" регионы

Лидерами по расходам на алкогольные напитки стали следующие регионы:

  • Восточно-Казахстанская область — 16,2 тыс. тенге на человека в год (+7,3%)

  • Алматы — 15,3 тыс. тенге

  • Карагандинская область — 13,9 тыс. тенге

  • Северо-Казахстанская область — 13,7 тыс. тенге

  • Павлодарская область — 12,9 тыс. тенге

Где пьют и тратят меньше всего

Наименьшие расходы на алкоголь зафиксированы в южных и западных регионах страны:

  • Кызылординская область — 1,3 тыс. тенге

  • Туркестанская область — 1,5 тыс. тенге

  • Мангистауская область — 1,6 тыс. тенге

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