Казахстанцы пьют 6 литров в год: какой регион лидирует

В международном рейтинге стран по уровню потребления алкогольных напитков Казахстан оказался на 68-й позиции. Такие данные приводит аналитическая платформа World Population Review, ссылаясь на статистику за 2024 год, сообщает Lada.kz со ссылкой на Energyprom.kz.
Среднегодовое потребление алкоголя на душу населения в Республике Казахстан среди лиц старше 15 лет составило 6,38 литра. При этом гендерный разрыв остается значительным:
Мужчины – в среднем 10,3 литра в год
Женщины – 2,76 литра в год
Эти цифры предоставлены порталом Energyprom.kz.
Среди стран Содружества Независимых Государств наибольшее потребление алкоголя зарегистрировано в:
России — страна возглавила не только рейтинг СНГ, но и весь мировой список
Беларуси — 11,6 литра в год на одного человека
Показатели в других странах СНГ заметно ниже:
Молдова — 4,79 литра
Армения — 4,28 литра
Азербайджан — 2,49 литра
Узбекистан — 2,1 литра
Туркменистан — 1,26 литра
Кыргызстан — 0,72 литра
1,26 литра, в Кыргызстане – 0,72 литра.
Фото: energyprom.kz
В 2024 году казахстанцы стали тратить больше денег на алкоголь. Средние расходы на душу населения составили 7,4 тысячи тенге, что на 13,6% больше по сравнению с предыдущим годом.
Лидерами по расходам на алкогольные напитки стали следующие регионы:
Восточно-Казахстанская область — 16,2 тыс. тенге на человека в год (+7,3%)
Алматы — 15,3 тыс. тенге
Карагандинская область — 13,9 тыс. тенге
Северо-Казахстанская область — 13,7 тыс. тенге
Павлодарская область — 12,9 тыс. тенге
Наименьшие расходы на алкоголь зафиксированы в южных и западных регионах страны:
Кызылординская область — 1,3 тыс. тенге
Туркестанская область — 1,5 тыс. тенге
Мангистауская область — 1,6 тыс. тенге
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