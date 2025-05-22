Казахстанцы пьют 6 литров в год: какой регион лидирует

В международном рейтинге стран по уровню потребления алкогольных напитков Казахстан оказался на 68-й позиции. Такие данные приводит аналитическая платформа World Population Review, ссылаясь на статистику за 2024 год, сообщает Lada.kz со ссылкой на Energyprom.kz .

Фото: pixabay

Мужчины пьют почти в четыре раза больше, чем женщины

Среднегодовое потребление алкоголя на душу населения в Республике Казахстан среди лиц старше 15 лет составило 6,38 литра. При этом гендерный разрыв остается значительным:

Мужчины – в среднем 10,3 литра в год

Женщины – 2,76 литра в год

Эти цифры предоставлены порталом Energyprom.kz.

Россия и Беларусь — лидеры в СНГ

Среди стран Содружества Независимых Государств наибольшее потребление алкоголя зарегистрировано в:

России — страна возглавила не только рейтинг СНГ, но и весь мировой список

Беларуси — 11,6 литра в год на одного человека

Показатели в других странах СНГ заметно ниже:

Молдова — 4,79 литра

Армения — 4,28 литра

Азербайджан — 2,49 литра

Узбекистан — 2,1 литра

Туркменистан — 1,26 литра

Кыргызстан — 0,72 литра

1,26 литра, в Кыргызстане – 0,72 литра. Фото: energyprom.kz

Траты казахстанцев на алкоголь выросли

В 2024 году казахстанцы стали тратить больше денег на алкоголь. Средние расходы на душу населения составили 7,4 тысячи тенге, что на 13,6% больше по сравнению с предыдущим годом.

Самые "алкогольно-затратные" регионы

Лидерами по расходам на алкогольные напитки стали следующие регионы:

Восточно-Казахстанская область — 16,2 тыс. тенге на человека в год (+7,3%)

Алматы — 15,3 тыс. тенге

Карагандинская область — 13,9 тыс. тенге

Северо-Казахстанская область — 13,7 тыс. тенге

Павлодарская область — 12,9 тыс. тенге

Где пьют и тратят меньше всего

Наименьшие расходы на алкоголь зафиксированы в южных и западных регионах страны: