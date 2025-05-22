Пособия на рождение и уход за ребёнком: актуальные суммы выплат в Казахстане на 2025 год

В Казахстане с начала 2025 года различные формы государственной поддержки на рождение и уход за детьми получили почти 294 тысячи человек. Общая сумма выплат превысила 299 миллиардов тенге. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Lada.kz

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Кто может рассчитывать на выплаты

На пособия и социальные выплаты могут претендовать:

граждане Казахстана;

кандасы;

иностранцы, постоянно проживающие в стране;

лица, имеющие рожденных, усыновленных или находящихся под опекой детей (в том числе сводных, если они не учтены в семье другого родителя).

Пособие при рождении ребенка

С начала 2025 года:

117 тыс. человек получили пособие на рождение ребенка на общую сумму 21,1 млрд тенге ;

в апреле — 30,5 тыс. человек, общая сумма — 5,5 млрд тенге.

Размер пособия (индексация с 1 января 2025 года составила 6,5%):

на первого, второго и третьего ребенка — 38 МРП (149 416 тенге);

на четвертого и более — 63 МРП (247 716 тенге).

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Эта помощь выплачивается тем, кто не участвует в системе обязательного социального страхования. В 2025 году ее получили 123,3 тыс. человек на сумму 14,4 млрд тенге; в апреле — 124,1 тыс. человек на 3,7 млрд тенге.

Размер ежемесячного пособия:

на первого ребенка — 5,76 МРП (22 648 тенге);

на второго — 6,81 МРП (26 777 тенге);

на третьего — 7,85 МРП (30 866 тенге);

на четвертого и более — 8,90 МРП (34 995 тенге).

Социальные выплаты из ГФСС

По беременности и родам (единовременная выплата)

Работающим женщинам положена компенсация из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) за потерю дохода в связи с беременностью, родами или усыновлением новорожденных. Выплата рассчитывается:

на основании среднемесячного дохода за последние 12 месяцев;

с учетом количества дней нетрудоспособности.

С начала года эту выплату получили:

81,8 тыс. человек на общую сумму 117,3 млрд тенге ;

в апреле — 24,8 тыс. человек на 32,3 млрд тенге.

Средний размер выплаты составил 1 637 575 тенге.

По уходу за ребенком до 1,5 лет (ежемесячная выплата)

Для участников системы соцстрахования выплата составляет 40% от среднемесячного дохода за последние два года. В случае рождения двух и более детей выплата начисляется на каждого ребенка.

С января по апрель 2025 года:

выплаты получили 88,8 тыс. человек на сумму 147 млрд тенге ;

в апреле — 25,2 тыс. человек, общая сумма — 36,7 млрд тенге.

Средний ежемесячный размер выплаты — 91 953 тенге.