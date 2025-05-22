Старый диван обойдется в 78 тысяч: в Казахстане ужесточили контроль за выбросом крупногабаритного мусора

Старые диваны, шкафы, бытовая техника и строительные отходы всё чаще появляются во дворах казахстанских городов — но не на полигонах, а прямо рядом с мусорными контейнерами. За такое нарушение теперь грозит серьёзное наказание: штраф в размере 78 640 тенге , сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz

Фото: ura.ru

Более 2 тысяч человек оштрафованы только в Актобе

В одном только Актобе за подобные правонарушения были привлечены к ответственности более двух тысяч человек.

Что говорит полиция

Как пояснил руководитель пресс-службы департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов, количество нарушений резко увеличилось в последние месяцы. Граждане продолжают выбрасывать негабаритные отходы в неположенных местах, игнорируя действующие нормы благоустройства.

«Старую мебель, строительный мусор и другие крупногабаритные отходы нужно вывозить исключительно на специализированные полигоны. Оставлять их на контейнерных площадках запрещено», — напомнил Саркулов.

Нарушение этой нормы подпадает под статью 505 Кодекса об административных правонарушениях РК. Санкция — штраф в размере 20 МРП, что эквивалентно 78 640 тенге.

Горожане требуют системного подхода

Тем временем в соцсетях набирают обороты споры вокруг этой темы. Пользователи недовольны тем, что на них перекладывают ответственность, не предлагая альтернатив. В качестве примера приводят Германию, где действует программа Sperrmüll: в установленные дни жители могут бесплатно выставить крупногабаритный мусор у дома, и его централизованно заберут коммунальные службы.

«Мы ежемесячно платим за вывоз мусора, но при этом не можем избавиться от старого шкафа без риска получить штраф. Почему бы не организовать хотя бы раз в квартал сбор таких отходов за счёт местного бюджета?» — пишут возмущённые казахстанцы.

Куда девать опасные отходы?

Обсуждение коснулось и других видов отходов — например, использованных батареек, ламп и мелкой электроники. Ранее в некоторых городах устанавливали специальные контейнеры для их сбора, но сейчас большинство из них либо разрушены, либо исчезли вовсе.

Жалуются горожане и на неработающие камеры на мусорных площадках: контроль за нарушителями либо формален, либо вовсе отсутствует. В итоге стихийные свалки растут, а наказание получают лишь те, кто попался случайно.

Не только штрафами

По словам специалистов, проблема негабаритного мусора — это не просто вопрос чистоты. Такие свалки создают угрозу санитарной и эпидемиологической безопасности, привлекают грызунов и портят внешний вид дворов и улиц.

Эксперты подчёркивают: для эффективного решения ситуации необходим комплексный подход. Это должно включать как профилактику и разъяснительную работу, так и развитие удобных и доступных систем утилизации, включая графики вывоза, пункты приёма и надлежащий контроль.